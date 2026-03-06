全國限量1件！足金耳機盒發售　價值¥78.88萬元　網民：以為AI圖

3月5日，周大福官方正式發佈了CTFAccessories新中式風格配飾系列，其中，一款售價78.88萬元（人民幣，下同）的黃金耳機盒，全國限量僅1件，目前門店顯示已售罄。半天時間內，小紅書周大福官方號評論區網民們熱烈討論，有人覺得好看，也有人表示不理解。



周大福新推出的足金耳機盒。（微博@周大福）

350克足金耳機盒溢價高達23萬元？

《紅星新聞》報道，根據周大福官方介紹，這是最新推出的配飾品類，「開拓新中式珠寶生活美學」。此次一起推出的配飾除了耳機盒，還包括錶帶配飾、掛件及鑲金髮夾等。

周大福新推出的配飾品類。（微博）

足金耳機盒的官方售價是78.88萬元，金重約350克足金，算下來克價超過2253元/克，比今天（3月6日）周大福1599元/克高出653元，相當於總價里近23萬元屬於溢價。據介紹，因為耳機盒工藝複雜，定製需要三個月左右，這次全國限量發行僅一件。

上海港匯恒隆周大福Luxury店的展櫃曬足金耳機盒實拍圖。（小紅書）

據悉，早在1月8日，這款耳機盒就出現在上海港匯恒隆周大福Luxury店的展櫃裏，顯示「獨家發售」。當時櫃姐曬出了耳機盒的實拍圖，這是一個鎖包形狀的耳機盒，採用大面積鏡面空窗紅色鎏彩，並鑲嵌了大量鑽石，像一款斜挎包一樣背在身上。有網民稱：「沒點開之前我以為是用AI生成的圖」，還有網民表示「行走的人民幣」。

此前發佈2080元鑲金髮夾 網民：不如直接買黃金

鑲金髮夾。（微博@周大福）

三日前，周大福同個系列一款售價2080元的鑲金髮夾也引發了全網熱議，並登上熱搜。這款髮夾總共有粉色、紅色和黑色三種顏色，全國庫存30多枚。當時，有網民發現，售價超過2000元的這款髮夾實際金重只有0.42克，折算下來金價超過4900元/克。

許多網民認為溢價過高，調侃「金鑲不鏽鋼」、「不如直接買黃金」，因為按當天1600元左右的金價計算，0.42克黃金價值只要675元。