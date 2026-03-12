金價飆升掀開採熱　山東礦業立｢軍令狀｣：深挖地下3000米掘金50噸

國際金價飆升，山東礦業於3月11日立下「軍令狀」表示，今年山東膠東要力爭新增金20到50噸。



3月11日，膠東金礦找礦突破專項行動在萊州啟動，目標是力爭用一年時間，在膠東地區新增金金屬量20到50噸。

山東膠東地區是世界第三大金礦區，是全國黃金儲量和產量的「雙冠王」，現在累計探明的黃金儲量佔全國的1/4，但在資源勘探周期普遍拉長的當下，以一年時間在一處已被開採過多次的地區，實現20噸以上的黃金增量實非易事，相當於在巨礦之上再掘新礦。

山東招遠黃金博物館內展示的金礦石。（Getty）

據中國黃金協會最新統計數據顯示，2025年，國內原料產金381.339噸，同比增長1.09%。進口原料產金170.681噸，同比增長8.81%。國內原料和進口原料共計生產黃金552.020噸，同比增加17.914噸，同比增長3.35%。

受2025年黃金價格上漲影響，2025年黃金條金幣消費量超過黃金首飾消費。且隨著電子、新能源等新興產業的快速發展，2025年工業及其他用金82.022噸，同比增長2.32%。2025年中國黃金消費量總數達到950.096噸，雖然同比下降3.57%，但供需失衡，難以滿足市場需求。

正因如此，山東礦業在一片開採潛力早已透支的「熟地」再次開發巨礦，需要脫離地表與淺層的「易採礦」，向深處探尋。

2023年3月，山東在乳山市西澇口村探獲一處大型金礦床，查明金金屬量約50噸。（極目新聞）

2023年3月，山東在乳山市西澇口村探獲一處大型金礦床，查明金金屬量約50噸，該金礦床成為威海地區探獲最大的金礦床。2025年12月，煙台萊州三山島北部海域亦發現中國唯一、亞洲最大的海底巨型金礦。

山東省地礦局表示，要打到2700米的深淵穿透礦層，把完整的巖芯取上來，去驗證2600米甚至3000米深處到底有沒有金子。

2025年底，山東省十部門亦聯合印發了《山東省黃金產業高質量發展實施方案（2025—2027年）》，明確提出要加大膠東地區深部勘查力度，重點推進焦家帶、招平帶、三山島帶、牟乳帶等重點金礦聚集區的勘查工作。同時，到2027年，全省金產量要維持在200噸以上，鞏固黃金生產第一大省地位。