泰國寺廟貼信徒「往臉上貼金」求財照片爆紅　稱今年5人中頭獎

泰國大城府一間佛寺近日在社群平台上，po出信徒臉部貼滿金箔紙的奇特照片後爆紅。



廟方聲稱信徒們在求財運後，今年已有5位信徒中得頭獎，吸引大批民眾關注，短短一天內獲得超過2萬2千人按讚，還被轉發到Thread吸引大批台灣網友回應。

泰國大城府一間佛寺近日在社群平台上，po出信徒臉部貼滿金箔紙的奇特照片後爆紅。（Facebook@100083534192158）

信徒臉貼金箔求財運 今年已有5位中頭獎▼▼▼

據該泰國寺廟臉書粉絲專頁日前發布的貼文，13名信徒臉部貼滿閃亮金箔紙，與廟內供奉的「百萬長者」神像合影留念。廟方特別強調寺廟的靈驗事蹟，表示今年至今已有5位信徒中得頭獎，累計共8人中獎。同時公開求財補運儀式資訊。

這則貼文迅速在網路瘋傳，不到24小時就獲得超過2萬2千人按讚。消息傳回台灣社群平台Threads後，引發網友熱烈討論。台灣網友紛紛留言：

「變成十八銅人我也願意」

「只要能中頭獎，敷著回台我也樂意」

「俗話說的『往臉上貼金』代表作」

「可以中頭獎，要我屁股貼金箔，像蠟筆小新那樣走都可以」

「能中頭獎，敷屎我都行」

「鐵牛運功散」

「我以為我看到史瑞克」



這間寺廟位於泰國大城府，不少信徒會到此地參拜求財。現場除了提供臉部貼金箔服務外，還有獨特的擊鼓祈福儀式，廟方號稱是泰國唯一。每年12月10日舉辦年度拜師大典，會為廟內供奉的「百萬長者」神像戴上頭冠，一年僅一次。

更多該泰國佛寺在社群平台分享的照片：

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】