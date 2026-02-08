我在深圳教性教育課：小學生尖叫　中學生沉默　家長主動要求補課

「我女兒的男同學那天試探性地把手放進她的褲襪裏，還好她一掌拍開了！」

「他們男女同桌，會玩遊戲，假裝有一根線，越拉越靠近，最後男生碰到女生的胸部……」

「我兒子在操場被當場扒褲子了！」



一談到孩子們在學校的遭遇，四年級的家長們坐不住了，由家委會們出面找到了性教育科普組織，「一定要給孩子上一節性教育課」。性教育講師皮皮是這節課的主講老師，根據她在深圳多個學校上性教育課的經驗，這些家長的困擾，在其他學校也普遍存在。



在網絡發達且被青少年高頻接觸的當下，軟色情內容以彈窗、廣告等方式不斷刺激着孩子「性早熟」。然而，給孩子進行性教育，家長們往往難以啟齒，邁不出第一步。網絡上或錯誤或誇張的訊息，對尚未形成思辨能力的孩子，則可能造成伴隨一生的影響。

在「談性色變」仍普遍存在的今天，皮皮老師澄清了一個最重要的表達：性教育不是「兩腿之間」的事，是「兩耳之間」的事——關乎思考、判斷，也關乎一個大人敢不敢把世界提前搬到孩子面前。

性教育課堂上尖叫與沉默

「用科學的名稱稱呼自己的隱私部位：胸部、臀部、生殖器。」皮皮老師正在給學生們講的這一課，叫作《我的身體我做主》，教他們認識自己的隱私部位，根據家長的反饋，對學生們摟腰、摸臉等親密接觸建立邊界——不讓其他人碰，也不碰其他人的。

皮皮老師全名為皮貴榮，是公益組織「八隻腳丫」的一名全面性教育督導老師，國家認證高級性教育講師，同時也是一名副主任醫師、廣東醫科大學兼職副教授，從事急診兒科20餘年。皮皮老師的嗓音不大，輪番用上了話筒和擴音器，但仍被孩子們此起彼伏的尖叫聲掩蓋。班主任表示，他們之前從來不會這麼亢奮，可能是第一次上這種性教育課，所以特別「談性色變」。尤其在聽到男女生之間的性接觸時，他們的尖叫聲淹沒了教室裏任何其他的發聲器，男孩子們喋喋不休地尖叫着「不要臉」，女孩子們臉紅成了蘋果。直到下課，仍有學生十分躁動亢奮。

40分鐘的課結束後，才有學生稍微脱敏，和老師坦誠表示——平時沒有接受過性教育，家長在家裏不教，自己會偷偷上網查。四年級的孩子，還未到青春期，但隱隱有了一些青春期的舉動，做出一些在大人看來無法接受的動作，比如觸碰異性的隱私部位，但他們或許並未意識那代表什麼。

在這個最擅長模仿和合群的年紀裏，「秘密」流傳在同學之間，身體結構、青春期、愛情等等陌生詞彙在他們的世界裏，漸漸被摸索。但從來沒有人正經地為他們科普過這些，他們也清楚一些行為做出來會「捱罵」，所以一切關於成長和性的行為，都在隱晦秘密進行。

面對性教育課，六年級的學生，相對來說更加冷靜和沉默，但沉默不過是另一種「尖叫」。這些在青春期前後徘徊的孩子，一半已冒出青色胡茬，另一半仍掛着奶音。當性教育講師馮華向他們提問，「看到『性』這個字會想到什麼」時，他們會用「性格」「個性」「性質」等暫時不相關的詞彙來「證明」自己的「清白」。經過半節課的脱敏，他們才坦然說出生命的來源是精子和卵子的結合，隱私部位不能碰，女生會來月經、男生會遺精等生理課上學到的知識。

從馮華的經驗來看，面向初中生的性教育課會更加順暢，他們的理解能力比較強，接受度也高。

初中生不喜歡討論、回答問題，但是喜歡聽關於黃色製品的拍攝故事、什麼是軟色情……

馮華向他們論證，青少年觀看了色情作品並非道德有問題，不需要有負罪感。他們聽到這都明顯鬆了口氣，點頭覺得有道理。

深圳的性教育褶皺

很多人以為深圳天然開放，可真正走進學校才知道，城市的開放程度和性教育的普及深度並不成正比。馮華不僅是公益組織「八隻腳丫」的全面性教育講師，還是公益組織「你我夥伴」的中級性教育講師，她的性教育足跡遍布深圳、廣州、揭西和大小涼山彝族地區學校。在馮華看來，大小涼山五六年級和初中生對性知識的了解程度，並不比深圳的學生低。

人們總以為，山區的網絡化程度低，孩子多為留守兒童，父母陪伴少，所以更加無法理解和接受性教育。

其實不然，最大的影響因素是，是否在孩子們的學習生涯中持續進行性教育科普，一直以來，大小涼山都有公益組織持續性地開展基礎性教育課程。

相反，在深圳，同一個學校、年級、班級的學生，性教育水平程度都參差不齊。有深圳人告訴馮華，10年前她在深圳上學便接受了性教育，那時甚至已經提到了同性。同樣是深圳，同樣是十年前，有人表示從未在學校接受過任何性教育，自己從耽美文學、言情小說、黃色影像或者周邊男同學口耳相傳中獲得知識。

主要還是看家庭性教育的開展情況，以及學校管理者對性教育的接納程度。

「八隻腳丫」全面性教育講師劉英超認為，深圳很多學校對於性教育的態度仍相對保守，不會主動去尋求授課。二十年前，在偏遠落後的地區，學校會將男女生分開上生理課，分別講授月經、遺精等知識。但在今年，深圳仍有學校要求將男女生分開授課，以防男女生相互起鬨，擔心性教育會造成學生「性早熟」。

有的時候，不是學生不願意學，而是學校和家長不願意讓他們學，他們把成人的想法植入到了孩子身上。

劉英超提到，正確的觀念應該被認識——聯合國教科文組織發現，無論是學校內還是學校外開展的性教育都不會增加性活動、風險性行為或愛滋病病毒/性傳播感染率。但單純的禁慾教育在推遲首次性行為，減少性行為頻率或少性伴侶數量等方面是無效的。

在許多學校，性教育往往落在心理老師肩上。在馮華11月開課的一個學校裏，全校只有兩位心理老師，每個班兩周上一次課，心理老師不堪重負。少得可憐的課時，還需兼顧情緒管理、考試焦慮、校園欺凌，性教育只能「見縫插針」。

為數不多的性教育，也只圍繞着生理構造方面的知識層面展開，其他關於意識形態和價值觀包括認識愛情、正確看待色情製品等內容，心理老師如果沒機會接受專門的性教育講師培訓，在教學上也力不從心。

學校外的性教育，更加任重道遠。「八隻腳丫」全面性教育講師許玲香在一個城中村的繪本工作室工作，她觀察到，那個城中村擁有四千多名兒童、青少年。大部分家長為雙職工，鮮少有時間教育孩子。孩子們平時下課或者放假，就走街串巷到處玩。許玲香曾經問他們，知道繪本上的生殖器官叫什麼名字嗎？家長有沒有講過防性侵？孩子和她說，沒有講過，已經很久沒有看到媽媽了。

就在去年，她看到新聞，有位17歲的女孩生了孩子，而孩子的父親比女孩大了二十多歲。許玲香感到唏噓：這個女孩的一生，除非有很強大的自我成長的力量，否則怕是很難突破現在造成的局面。這些年來，她在學校、社區、幼兒園開展過200餘場與家庭教育、繪本閲讀、青少年全面性教育等方面的講座和閲讀活動，但僅靠個人的力量，還遠遠不足。

性教育講師自家的夜晚

性教育講師們，並不一開始就決心做性教育，也曾被自身孩子的教育問題困擾，學習着成為性教育講師。他們在外是講師，回家是母親，目標是提前把世界搬給孩子。馮華的女兒現在是大學生。從小，她會給孩子讀性教育繪本，將各個隱私器官的名字，開誠佈公地教給女兒。

這有一個隱形的好處，給孩子形成一個意識——原來在家是可以討論性的。這對他們度過青春期、叛逆期都有好處，連性羞恥在我們家都能舒服地談，還有其他不能談的？

孩子漸漸長大，馮華會邀請孩子抽煙，特意買了爆珠葡萄味的女士香煙，讓女兒在家裏的陽台上抽一下，勸說她「你不覺得很有意思嗎？」，並把爆珠掐破讓她聞味道。馮華還提醒：既然香煙裏面可以放爆珠，也就說明，技術上，有可能悄悄添加其他讓人上癮的違禁物。女兒覺得鼻腔不舒服，從此在心裏拒絕了香煙。

馮華也會讓女兒嘗一下酒的味道、給她講安全套的使用方法：「總比認識了一個男孩子後，讓男孩子講方法，那我不是更害怕嗎？黑燈瞎火的，正反面都分不清，那還能安全嗎？」

許玲香家則把「性」日常化。她的女兒會突然在飯桌上問爸爸媽媽，她是怎麼來的？哥哥會解釋：爸爸的精子和媽媽的卵子結合後，在子宮裏孕育10個月，你就出來了。一開始，爸爸會制止孩子說，覺得難為情。但許玲香認為沒關係：「我先生比較保守，但是這都是非常正常的孕育生命的過程。」

兒子在她的教導下，在家會幫忙做飯、洗衣服、晾衣服。她觀察過兒子，發現兒子在收納她的內衣時，和收納襪子無異，以平常心去對待女性的身體。

劉英超的修復則來得稍晚了一些。她遺憾對女兒的性教育進行得太晚，導致女兒對於這個問題迴避溝通。女兒已經上了大學，她有時想和女兒聊聊：「如果哪天你談了男朋友，遇到情不自禁的時候，一定要學會保護好自己，學會正確的避孕。」然而每次只要一提到這個問題，女兒就會很尷尬，打着哈哈轉移話題。劉老師知道，這根源在於自己。

女兒小的時候，跟很多小朋友一樣，也曾出現過觸摸隱私部位的行為，但當時的她不懂得引導，對孩子的行為制止和呵斥了。後來，她在機緣巧合下加入了「八隻腳丫」，學習到了專業的性教育課程，才發現自己當時的做法是很大的錯誤，開始在往後的日子裏有意識地彌補和孩子的溝通失誤。

家長是孩子的第一任老師，如果你的教育是健康的，那麼孩子就能更好地成長，反之孩子可能會跟着我們走很多的彎路。

性教育不怕晚，怕沒有

「提前做好性教育很重要，如果家長不教、老師不教，那麼孩子就有可能從其他渠道學習。」馮華觀察到，現在不管是短視頻軟件還是遊戲網站，總會彈出軟色情的彈窗。而這些彈窗往往具備誇張成分，對於尚未形成正確性理念的未成年來說，可能產生誤導。

如果他的父母很開明，會科普性教育的知識，孩子看到軟色情彈窗，便會帶着批判的眼光。

許玲香同樣發現，軟色情的內容無處不在，正在秘密地侵佔着孩子們的視野，吞噬他們的判斷。有一次，她去孩子的學校運動會上當義工，發現有幾位四年級的學生一直在看電話手錶，手錶裏是網紅把鞭炮放進褲襠、擦邊女主播跳鋼管舞的視頻。許玲香很擔心，詢問他們視頻的來歷，他們說是小區一個大哥哥發給他們的，如果他們聽大哥哥的話，他就會發更多這樣的視頻給他們看。她還發現，在她每天上下班的路上，經常會有色情小卡片丟在地上，而這條路是孩子們上學的必經之路。

不管是線上還是線下，在性教育出現疏漏的縫隙，危險正在悄悄滲入，這個時候家庭教育就顯得尤為重要。然而，曾經有一位家長向許玲香請教，稱孩子向她諮詢什麼是性行為？許玲香問她，那你是怎麼回答的？她說，她把孩子打了一頓，簡單粗暴。但親子關係卻變得閉塞了，互相因為羞恥心，而關上了門。許玲香建議家長，先道歉，再解釋說性行為是爸爸媽媽這樣的成年人相愛，在自願平等的情況下，做出負責任的親密行為。等孩子成年了，他也能懂。家長聽勸地回去道歉，孩子感動得一塌糊塗。「不說影響他的一生，至少在親密關係這一方面的溝通，我們未來還是順暢的。」家長的後知後覺，可以當成是對親子關係的彌補。但最好的性教育，基於家長和孩子從小便溝通順暢，孩子無比地信任父母，並且願意給父母分享自己的好奇和疑問。

馮華也會開一些家長課，建議那些有計劃結婚生子的人學習，在孩子小的時候，便建立溝通基礎。

而不是等到家裏的小孩經常關門不給進去的時候再去聽課，等到那時再貿然去給孩子講性教育，門會關得更緊。

她建議家長，在孩子還小的時候，便開始進行性教育的學習，讀繪本、科學文本。其次，在家裏需要和伴侶做出正確的示範——健康的親密關係是平等和負責任，家長需要言行一致，尤其避免說一套，做一套。

假設你和孩子說性別平等，女孩子也可以做飛行員，但是在家裏都是媽媽做家務，爸爸每天都在玩遊戲，這就是衝突……比如說我一直在家裏都欺負老公，男人在我們家沒有地位，那麼養出來的女兒也好，男孩也好，他們對親密關係的理解會有一定的偏頗。

但如果，現在孩子已經到了小學初中，性教育起步已晚，該怎麼補救？馮華建議，如果家長自身仍然無法啟齒性教育，可以委託一些專業機構給孩子上性教育課程，糾正他們的理念，給孩子形成一個好的價值觀。皮皮總結，性教育不是兩腿之間的事，而是兩耳之間的事，關乎思考和判斷。除了被熟知的青春期、性行為、色情物品、懷孕避孕、性疾病，還包括性別平等、家庭關係、良好溝通、認識情緒、網絡與社交安全等重要部分。性教育的目的是讓孩子擁有一個批判性思維，讓孩子在每一個年紀，都能做出對自己負責任的行為。

比如男女生在發生性行為的時候，會知道發生的好處是什麼？但是會有什麼後果，能不能承擔得住？在思考之後做出對雙方都負責任的選擇。

皮皮有一句話，想送給家長——「紀伯倫說，孩子借你而來，卻非因你而來。」性教育同理：我們借性教育課堂遞去知識，最終是為了讓孩子在沒有我們的路口，也能獨自做出負責任的選擇。

編按：八隻腳丫全稱深圳市八隻腳丫教育公益事業發展中心，是在深圳市民政局正式註冊的民辦非企業單位，專注青少年兒童教育公益服務的專業機構。與「你我夥伴」平台合作，開展防欺凌、生命教育等課程，已覆蓋97所學校及100個社區及22個幼兒園，服務超過6萬人次。2025年年11月，八隻腳丫發起的「拾貝計劃」青少年兒童全面性教育志願服務項目，入選2025「感動深圳」第二十二屆深圳關愛行動，並榮獲「年度市民滿意項目」。



