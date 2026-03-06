Chinamaxxing：當西方人爭相「成為中國人」　海外華人卻心情複雜

枸杞泡水、做養生操、煮粥、打太極……曬中式生活的視頻今年以來在美國各大社交平台走紅，「成為中國人」火爆全網。



《華爾街日報》（Wall Street Journal）在2月23日發表的報道中稱，一些美國人不僅對Labubu公仔着迷，他們如今對中式生活習慣也表現出極大興趣。不過，這股「極致中國化」熱潮也讓許多華裔美國人心情複雜，他們希望人們不要只把中國文化當作一種戲服來穿戴，而是能真正理解並尊重華人。

美國年輕人開始學習中國人的生活習慣，並爭相模仿：

+ 5

當了41年非裔美國人的諾埃·布萊恩特（Noë Bryant），今年選擇「成為」一名中國人。受社交媒體上的熱門視頻啟發，布萊恩特拉着丈夫和兩個孩子去了德克薩斯州奧斯汀當地的亞洲食雜店。她問ChatGPT應該買哪些中式廚房常備品，並花了大約200美元囤積醬油、枸杞和其他食材。

我告訴ChatGPT，『我想成為一個中國辣妹』。

身為全職媽媽的布萊恩特說。

這些天，她早上起來會喝温熱的花草茶。粥是她的首選餐食。她在家裏穿拖鞋，接下來還想試試針灸。在美國和西方世界，非華裔人士正在擁抱中式生活方式。用Z世代的話說，他們在「Chinamaxxing」——追求極致中國化。

喝熱水，絕不喝冷飲，不要在家裏赤腳走路，做養生操……這些新晉的極致中國化弄潮兒所痴迷的日常習慣，對許多中國人來說就像刷牙一樣是再自然不過的事情。文章感嘆，中國雖已成為超級經濟大國，但數十年間在世界舞台上一直缺乏文化影響力。如今，正當美國的全球吸引力有所消退之際，中國卻享受着軟實力的提升。

這種風潮的種子在一年前就已埋下。當時美國即將實施的TikTok禁令促使大批美國人湧入中國社交媒體平台小紅書。在那裏，中國用戶和這些自稱「TikTok難民」的美國人互相教授對方普通話和英語，交流食譜，並分享各自國家的日常生活點滴。

去年，美國知名網絡主播小達倫·沃特金斯（網名IShowSpeed）和哈桑·皮克爾（Hasan Piker）都曾遊歷中國，向數百萬觀眾展示了中國充滿未來感的天際線景象。中國玩具製造商泡泡瑪特出品的拉布布玩偶也風靡全球。

「Chinamaxxing」的梗開始在網絡上隨處可見。社交媒體用戶會模仿電影《搏擊會》（Fight Club）的台詞說：

你在我生命中一個非常中國化的時刻遇見了我。

健康領域的網紅和普通人都開始嘗試傳統的中醫藥養生之道。23歲的雪莉·朱（Sherry Zhu）助推了喝熱水、吃煮蘋果和在家穿拖鞋等習慣的流行。她的初衷是分享自己作為一名華裔美國人在新澤西州的部分成長經歷。在瀏覽量高達數百萬的TikTok視頻中，她告訴人們，他們正在「變身中國人」。

「我本來只是覺得這挺有意思，」她說，

但現在人們更多地接觸到中國文化，他們想了解更多。

來自北卡羅來納州的31歲治療師克里薩·朱厄爾（Crissa Jewel）說，雪莉的視頻讓她又有了追求「中國化」的勁頭。朱厄爾去年曾是小紅書上「TikTok難民」中的一員，但後來她不再刷小紅書，也不再學習普通話了。現在，她喝熱飲，甚至讓她的狗也喝温水，她說這治好了狗的胃病。喝枸杞紅棗茶也幫助緩解了她的經期不適。朋友和家人對她突然轉向喝熱飲感到驚訝。「他們覺得我很奇怪。」朱厄爾說。

對許多人而言，這種興趣更多關乎健康而非政治。這些視頻在新年期間爆火，恰逢人們尋找改善健康狀況的方法。24歲的亞歷克西婭·託雷斯（Alexia Torres）從年初開始喝熱水、吃煮蘋果。受中國傳統運動氣功啟發，她每天早上都會上下跳動，她說這有助於淋巴排毒。她正考慮開始練太極。住在洛杉磯的她，經常看到一些身體健朗、看起來顯年輕的老年人在公園裏慢悠悠地練習。「他們或許掌握了某種門道。」她說。

【延伸閲讀】日美少女痴迷中國文化 自己將屋企變「中華風」 結果驚呆13億人（點擊放大瀏覽）

+ 26

另一方面，這股熱潮之下，也有許多華裔美國人對此感到困惑。那些兒時因文化差異受過欺凌、或在新冠疫情期間遭遇過排華騷擾的人，面對如今這股中國化熱潮，心態有些複雜。起初，凱倫·林（Karen Lin）很高興看到人們擁抱中國文化。「突然之間，當個華人是件很酷的事。」現年32歲、在紐約唐人街出生長大的凱倫說。

然後事情開始變得離奇，感覺像是人們在把中國文化變成一種戲服來穿戴。「如果我吃墨西哥菜，我不會說我現在是墨西哥人了。」她說。「Chinamaxxing」在戴蒙德（Armond Dai）與亞裔美國朋友的群聊中已成為熱門話題。「每個人都在問，『這是怎麼了？』」這位28歲的加州居民說。

他從小就喝熱水，用水果煮湯來治感冒。看到這些做法現在爆紅，感覺很不真實。戴蒙德希望，擁抱中式生活習慣的人們也能尊重華人。「你正處於你生命中的一個中式時刻，」他說，

而我將永遠是華人。

觀察者網專欄作者、前墨西哥國立自治大學孔子學院教師韓笑鵬也注意到，正當歐美青年在網絡的濾鏡中進行着一場宏大的「精神流亡」時，這股風潮在華裔群體中，卻引發了一陣刺痛。他撰文指出，對於許多在西方長大的華裔來說，社交媒體上那些大口吞嚥白粥、穿着唐裝宣稱自己「被診斷為中國人」的白人網紅，不可避免地喚醒了他們記憶深處的「中餐時刻」創傷。

曾幾何時，在學校裏打開裝滿中國菜的飯盒，迎接他們的往往是白人同學捏着鼻子的群嘲和一句刺耳的「好臭」。為了融入主流，他們曾拼命地隱藏自己的文化根基，審視自己的「他者」身份，懇求父母給自己準備三明治以逃避霸凌。 如今，命運開了一個玩笑：那些曾讓他們遭受系統性歧視的文化符號，竟搖身一變成了西方Z世代用來標榜叛逆的「社交貨幣」。 他寫道，對於歐美青年而言，這僅僅是一個「時期」，一件可以隨時穿脱的戲服，用來反叛令他們不滿的「美國時刻」；而狂歡過後，他們仍能安全地退回主流特權構築的堡壘中。

韓笑鵬提到，一位朋友告訴他，近年來，尤其是特朗普上任以來，歐美針對華裔的種族歧視事件越來越多了，將中國視為威脅的西方人的比例也在不斷上升。

這也在提醒我們，面對這樣的現實，我們需要在這個非常中國的時期中找到屬於自己的位置，既不被外界的喧囂所左右，也不被內部的挑戰所擊垮。 韓笑鵬

本文獲《觀察者網》授權轉載。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

