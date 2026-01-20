TikTok掀「成為中國人」挑戰！老外瘋傳養生清單　揭文化破圈真相

最近，一群老外正經歷着「人生中非常中國化的時期」。「從明天開始，你要變成中國人了」，TikTok華裔博主雪莉（Sherry Xiiruii）在視頻中一本正經地說道：「現在反抗已經沒用了，你是被選中的那一個。」這條略帶神秘色彩的短視頻，如同一顆文化炸彈，在海外社交媒體上引爆了「成為中國人」的流行趨勢。



新年伊始，外國網友紛紛曬出自己煮蘋果、喝熱水、練習八段錦的日常，並戲稱這是進入了「非常中國化的時期」。一場起源於中式養生的網絡運動，迅速演變成對中國生活方式的全面擁抱。質疑中國人，理解中國人，成為「中國人」，這其中發生了什麼？

華裔博主在TikTok上發佈的影片，像文化炸彈一般在海外引爆了「成為中國人」的流行趨勢。（TikTok@Sherry Xiiruii）

從「中式養生」演變成對中國生活方式的全面擁抱：

一場「中式生活」的全球模仿秀

華裔博主雪莉的視頻成了這場風潮的起點。她在視頻中將冷幽默與文化洞察相結合，向粉絲介紹冬季養生、中醫理念和華人飲食習慣：喝熱水、在家穿拖鞋、農曆2月17日是馬年……

雪莉在一條視頻中一本正經地宣布：「從明天開始，你要變成中國人了。」隨後這條視頻迅速獲得數百萬播放量，評論區被「我正在變成中國人」的留言擠爆。一時間，外國網友開始喝熱水、煮養生茶、拿起保溫杯，彷彿集體進入養生覺醒期。

甚至還有人認真總結起「中式生活清單」：

1. 在家穿拖鞋；

2. 動起來：每天早上隨便跳50下；

3. 一天多次喝溫水/花茶。



1月16日，「美國人開始認同中式生活」話題登上微博熱搜。新年伊始，正是人們熱衷追尋自我生活質量提升的節點，這種植根於養生理唸的趨勢也因此走紅。各國青年抱着欣賞和學習的態度，真誠提問，以便自己能夠更好地遵循源自中國的養生習慣。這些被稱為「新中國人」的群體，正以一種輕鬆日常的方式親身實踐中國文化。

【延伸閲讀】日美少女癡迷中國文化 自己將屋企變「中華風」 結果驚呆13億人（點擊放大瀏覽）

+ 26

「變成中國人」很「酷」

但人們對中式文化的興趣遠不止於於TikTok的養生算法。另一位華裔博主@emmapeng0619模仿《搏擊會》（Fight Club）經典台詞發視頻說：「很高興在你人生這麼『中國』的階段遇見你。」這個句式隨後成為熱門話題，吸引了更多網友加入這場跨文化體驗。

不同於過去的「中國熱」一般停留在奇觀化的文化符號，隨着這次風潮的深入，外國網友的關注點還上升到抽象思維層面。有網友評論：

「我現在看着這位中國女士，只覺得她是一位女士，這就是我的『Chinese mind』（中式思維）」

「現在看到『made in China』只覺得是在附近生產的，這就是我的『中式思維』」



這種轉變反映了外國網友對中國文化從遠距離旁觀到主動參與式認同的心態變化。

英國品牌金融公司發布的《全球軟實力指數（Brand Finance）》顯示，中國2025年首次超過英國，排名第二，這是中國自該指數推出以來的最高排名。對中國的好感度在年輕人中尤為明顯，18至24歲群體中，中美兩國的受歡迎程度幾乎不相上下。

這股熱潮早有苗頭。隨着免簽政策落地，更多外國年輕人選擇親自來中國。他們將長城、外灘、大熊貓甚至蜜雪冰城的旅行素材片段，混剪成頗為洗腦的短視頻。不由自主地循環播放過後，你會猛然回神，原來這又是一次不經意間的文化輸出，是「聽說你過得好，我想來看看」的「自來水」式傳播。

「變成中國人」背後

外國網友口中的「成為中國人」，其本意並非更換國籍，而是主動跳出過往的刻板印象，從「圍觀者」變為「參與者」，具體地體驗中國人的生活——哪怕只是從一雙拖鞋、一杯熱茶開始。

隨着網路時代的全球文化流動，2025年堪稱中國文化真正「破圈」之年。美國精奢商業觀察網站指出，中國不僅重回潮流中心，更在一個互聯互通的世界中重新定義了「潮流」的含義。這一年，我們見證了多次自發的文化「出圈」：

「小紅書移民潮」掀起一股學習中文、探尋中國文化的熱潮；

「甲亢哥（Speed）」、「無語哥（Khaby Lame）」等海外網紅通過直播向世界展示中國平穩行駛的高鐵、智能機器人等當代中國日常畫面，改變了無數外國網友對中國的認知；

直至2026年初，「變成中國人」風潮席捲外網，將這場文化共鳴推向新高……



「中國變酷了」，不僅在於它有什麼，更在於它是什麼。微觀到民生生活、宏觀到文化氣質，當我們的平凡日常開始被看見和認同，方知「中國風」的吸引力。這種吸引，超越了簡單的符號模仿或身份標籤，它源於一種中式魅力：在快速變化的世界中，提供一種兼具秩序、包容與內在定力的解法。

文明因多樣而豐富。彼此欣賞，懷着對美好生活的共同追求，人類的精神圖景才會更加遼闊。這份自信，屬於中國，也屬於每一個開放包容、攜手共贏的國度。正如天安門上那句恢弘而樸素的標語：

世界人民大團結萬歲。

下一次打動世界的「中國熱」，或許就在每一個被真誠分享的日常瞬間裏。