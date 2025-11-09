中國網文出海靠AI拓市場　「中國故事」登陸日本大受歡迎

海外傳播是中國網文在發展過程中最突出的表徵之一，也是「說好中國故事」及推廣中國文化的重要參考。

到底它是如何成為中國其中一個廣為人知的「軟實力」呢？



中國網文出海 《全職高手》登陸日本大受歡迎

網絡文學《全職高手》登陸日本後，大受歡迎。（網上圖片）

以電競為主題的《全職高手》是中國網文出海的一個典型例子。《全職高手》在2014年連載完結後，翌年即登陸日本，由當地的出版社推出日文版本，大受歡迎，下載量超過3,000萬次，甚至出版社在網站上有專門製作「用語解說」欄目。

到了2017年，《全職高手》的英文版登陸閱文集團旗下平台「起點國際」，累計海外閱讀量至今已經突破1.3億次。

這一年也是中國網文出海關鍵一年，在資本支持下，大量作品被翻譯成英語等版本，在網上主動推廣。

在2017年創立的起點國際，是最早從事中國網文海外傳播的平台之一，其更在2018年開通原創功能，吸引愈來愈多海外用戶從單純的閱讀者，轉變為創作者、翻譯者，甚至是IP（智識產權，Intellectual Property）的共創者。

截至2024年底，起點國際已有約6,800部中國網文翻譯作品，培育46萬名海外作家，並累計有近3億用戶訪問瀏覽，覆蓋200多個國家和地區。

閱文集團首席執行官兼總裁侯曉楠認為，現時的中國網文，已從內容出海、模式出海，邁向「全球共創IP」的新階段。

中國網文出海 AI翻譯助拓更大市場

熱門網絡文學《上元歡》英文版在海外出版發行。（新華社/當代中國授權）

據《2024中國網絡文學出海趨勢報告》顯示，中國網文行業海外市場營收規模已超43億元人民幣。

近年（人工智能，Artificial Ｉntelligence）大行其道，它對於中國網文出海大有幫助。在AI輔助下，翻譯水平及效率大幅提升。起點國際在2024年就新增了超過2,000部AI翻譯的出海作品，同比增長高達20倍，佔該年所有出海作品總量的3分之1。

更重要是，AI令中國網文成功打破語言限制。據統計，中國網文在2024年被翻譯成西班牙語的作品數量，同比增長227％，德語、法語、葡萄牙語則實現零到上百部的突破，甚至非洲也有中國網文的身影，斯瓦希里語的中國網文翻譯作品超過400部。

AI翻譯中國網文 千字僅需1秒成本1%

AI翻譯令到中國網文出海更快更簡單，其他語種讀者更容易接觸到中國文化。（中新社/當代中國授權）

AI翻譯是如何幫助中國網文出海呢？

背後原理主要是應用AI大語言模型的翻譯能力、文本優化能力、對多語種的語言理解能力等。

相對於傳統機器翻譯（Machine Translation），AI大語言模型在速度更快，詞彙更豐富、成本更低的同時，文本質素更高。

事實上，翻譯的效率是影響海外用戶體驗中國網文的重要因素。有調查指出，超過8成的用戶會把「作品更新穩定，題材多樣」作為選擇平台的第一要素。AI正好破解效率低、成本高的傳統機器翻譯難題。有業內人士介紹，對於1,000字的翻譯，人工需要1小時，AI只需要1秒，成本也降低到原來的1%。

當中國網文被翻譯成其他語種，便利相關語種的讀者，就能令他們更簡單直接去認識及了解中國傳統價值觀和社會風貌。

中國網文出海不易 版權欠完善內容難把關

中國網絡文學市場一片藍海，不少出版商自行推出應用程式吸引讀者。（Getty/當代中國授權）

雖然近年來中國網文常有成功出海的例子，但實際上相關機制尚未完善。一方面業界未有有效文本輸出機制，同時亦缺乏成熟的版權輸出和保護，「各自為戰」的方式也導致相關知識版權的海外的保護存在諸多困難。例如許多中國網絡文學作品，都能夠在商業App中隨便免費下載及瀏覽。

另一方面，以文學角度來看，翻譯難免會遮蓋原作中的優點，又或放大缺陷。網絡文學多數有約定俗成的表達方式，又或內容帶有傳統文化特色，這些東西都可能會在翻譯過程失真、失準，對於沒有中文基礎的讀者來說，閱讀時容易會產生問題，難以理解原作的真意。此外，網絡文學的界線較寬鬆，當作品的內容、主題、價值觀等存在問題，翻譯後在海外傳播時，就有可能會令讀者對於中國文化產生誤解。

網絡文學以互聯網、數碼媒介為載體，既是網絡進步而興起的新事物，也是中國文化在互聯網全球化進程中，走向世界的載體，是「文化新三樣」之一，讓全世界更深入、更貼切地了解中國。

