瀏覽破5億！｢成為中國人｣TikTok爆紅：數百萬外國人學｢愛你老己｣

#BecomingChinese正在風靡海外。



喝熱水加枸杞、穿拖鞋、練習八段錦，數百萬外國網友說，自己進入了「人生中非常中國化的時期」(You met me at a very Chinese time in my life)。從「質疑中國人」到「理解中國人」，現在，他們嘗試「成為中國人」。

人生中的「中國化」時期

2025年4月，一位X網友發布了一條帖子，內容很簡單：你在我人生中非常中國化的一個時期遇到我了。

這句話原本是素人博主對《搏擊會》（Fight Club》）片尾的模仿。但就像所有抽象梗的走紅一樣，在接下來的幾個月內，網友訊速解構了這句話，哪怕只是吃中國食物，也算是「在我非常中國化的時期遇到我」了。

比如2025年10月，有TikTok博主發布了一段自己吃小籠包的視頻，毫無技巧可言，但這個視頻一個月內莫名其妙獲得了超140萬播放。10月，又有一位外國女生曬出自己吃麪條毛豆，僅僅10秒鐘的視頻，播放量60萬+。

後來，連華裔喜劇演員歐陽萬成也參與進來，唱了一首《一剪梅》，周杰倫還給這條視頻點了讚。

華裔喜劇演員歐陽萬成也參與這個話題，唱了一首《一剪梅》。（截取自Instagram@jimmyoyang）

之後，無論做任何跟中國文化相關的事，就會有人提上一句，「You met me at a very Chinese time in my life」。

很多華裔博主意識到，這是個輸出中國文化的好機會。

「精神中國人」崛起

如果你也喜歡吃火鍋、廣式點心、川菜、Biangbiang面……沒錯，你是中國人！ Tik Tok@sherryxiiruii

外國網友發現，一覺醒來，自己被華裔博主@sherryxiiruii確診為「精神中國人」。Sherry後續以幽默而權威的口吻列出「中國人守則」：在家必須穿拖鞋、不能喝冰水、早上要喝粥……意外引爆了一場全球性的「中式生活方式」模仿秀。

介紹中醫理念、冬季養生方法、春節習俗和華人飲食習慣……Sherry幾乎每條和中式生活方式相關的視頻都獲得了百萬以上播放。

這些看似玩笑的「規矩」，卻被眾多外國網友認真對待。梗，迅速演變成了一場具體的行動指南。數以百萬計的外國網友開始認真模仿中國人的生活細節，並在社交平台上打卡留念。

有點緊張，我第一次變中國人。

開始總是免不了生疏，很多人一度分不清温水和開水。但漸漸地，這成為最多人堅持打卡的項目，幾乎成為一種「社交貨幣」，兩個陌生人會因為彼此手中的一杯熱水而產生認同：are you chinese too?

其次，室內要穿拖鞋。

馬上就是春節了，穿着打扮也要有紅色元素，寓意新年好運。

對於「成為中國人」這件事，許多外國網友展現出了驚人的執行力。他們像備考一樣，在備忘錄裏列出「成為中國人」的清單：

1. 晨起一杯温水；

2. 記住中國農曆新年的日期(2026年2月17日)；

3. 穿拖鞋



還有人列出了更詳細的版本，在《八方來財》的背景音樂裏，還原中式生活的一天，方便大家抄作業，包括但不限於早起喝熱水(加枸杞)、自己做温熱的早餐、打八段錦、曬太陽散步、泡腳……

數據，更直觀量化了這一趨勢的影響力和影響範圍。 #NewChinese and #SpiritualChinese 等話題TikTok的總瀏覽量已經超過5億次，並延伸出#HotWaterChallenge and #ChineseWellness 等子話題。

也有不少人擔心這是否會構成「文化挪用」？但中國網友和各位華裔博主表現出來的熱情和歡迎打消了這種顧慮。

華裔博主@emmapeng0619對這個趨勢的總結獲得了大家的極大認同：

我看見一大群美國人在泡檸檬蜂蜜熱水、煮粥、下火鍋、煲湯、吃中國菜、早餐不喝冷酸奶，還特別着迷中醫文化。我只想說，我的文化也可以是你的文化。你在好好喝水，我為你驕傲。我很高興在你人生這麼『中國』的階段遇見你。

最生動的文化傳播，是「生活」本身

這股熱潮之所以能從簡單的「玩梗」演變為持續的趨勢，並非偶然。

2025年，國內的「愛你老己」就以輕鬆幽默的方式傳遞出自我關懷、接納不完美的理念，訊速風靡，成為網絡熱梗。而#BecomingChinese背後，也有異曲同工之妙，這不僅僅是網路的狂歡，更是中國生活哲學在全球範圍內的價值回歸。

這一次，文化傳播的顆粒度細化到了「生活瑣事」：TikTok上，華裔博主所展示的那種熱氣騰騰的早餐、睡前安神的泡腳、順應時令節氣的飲食……都傳遞出一種「被照顧」的温情。

外國網友們笨拙地練習使用筷子，認真地研究八段錦、喝熱水，他們在中國人的生活方式中，找到了應對現代焦慮的良藥。（截取自Tik Tok@mylesmarchant/sosadeee10）

中國日益增長的軟實力也進一步增強了這種共鳴。根據英國品牌金融公司發布的《2025年全球軟實力指數》，中國在全球排名第二，其中18至24歲的年輕人對中國的文化和生活方式表現出極高的認同感。

華裔博主們自信地分享日常，博主Sherry 在視頻中那句霸氣又親切的「沒必要反抗，這是你的命運」，以一種幽默俏皮的方式消解了文化隔閡，讓「中國化」變成了一種被接納的全球社區活動，一杯熱水就能讓被地理區隔的人們找尋到歸屬和鏈接。

在不確定性增強的今天，這種基於日常生活、充滿善意的文化交流顯得尤為珍貴。文化從來不是封閉的城堡，而是流動的風景，只要帶着尊重與好奇，每個人都能在其中找到屬於自己的角落。

外國網友們笨拙地練習使用筷子，認真地研究八段錦、喝熱水，他們在中國人的生活方式中，找到了應對現代焦慮的良藥——對身體的敬畏，以及對生活細節的熱愛。

一杯熱水，一雙拖鞋，一句「照顧好自己」，在這種跨越地域的對話中，「愛你老己」超脱地理概念，升華為一種共同語言：無論在東方還是西方，年輕一代都在尋找如何更好地與自己相處、在不確定的世界中安頓身心。

當「像中國人一樣生活」逐漸成為一種全球時尚，或許也給我們提供一種新的思路：文化自信，不僅來自於宏大的成就，也來自於我們每一天都在踐行的、温暖而智慧的生活本身。

真正具有生命力的文化，往往就藏在最樸素的日常裏。