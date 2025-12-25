甲亢哥中國行數億觀看　DeepSeek登頂AI榜單　揭中華文化爆紅路徑

2025年，中華文化國際傳播呈現出一派生機勃勃的景象。這一年，美國網友大規模遷移至小紅書，與中國網友暢聊日常生活；國產動畫《哪吒之魔童鬧海》刷新全球動畫電影票房紀錄；西夏陵申遺成功，中國世界遺產總數增至60項；「甲亢哥（IShowSpeed，簡稱Speed）」等海外網紅的中國行則向全球網友即時呈現了中國的市井煙火與傳統文化。



這些案例共同勾勒出中華文化國際傳播的新圖景——從單向宣傳變為雙向對話，從符號展示深化為文明交流，從文化輸出升級為生態共建，中華文化在國際傳播中正展現着真實、立體、全面的面貌。

2025年3月15日，中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》在印尼雅加達舉行首映式，電影海報前，當地民眾扮演的「哪吒」炫酷吸睛。（中新網）

愈來愈多外國人受到中華文化吸引：

8大熱點事件 繪出中華文化傳播新圖景

日前，2025中華文化國際傳播論壇在京舉行，由中國外文局文化傳播中心與北京師範大學文化創新與傳播研究院聯合編製的《2025年中華文化國際傳播研究報告》正式發佈。

該報告特別圍繞文化交流、科技助力、IP創新等方向，精選了8個具有標誌性意義的事件：小紅書促成中美跨文化直聯、DeepSeek以科技實力賦能文化傳播、《哪吒之魔童鬧海》全球熱映、拉布布（Labubu）全球搶購、「甲亢哥」等海外網紅中國行、西夏陵申遺成功、過境免簽政策促「ChinaTravel」走紅、春節入選人類非物質文化遺產名錄引全球共鳴。

這些事件雖領域各異，卻從不同維度印證了文化破圈的成功路徑。

科技的硬核賦能，成為打通文化傳播「最後一公里」的關鍵抓手。年初，美國政府針對Tik Tok的監管風波意外促成了中美民間直接對話窗口的開啟，大量美國用戶湧入小紅書，在衣食住行、醫療教育等日常生活話題的交流中實現了跨文化直聯。與此同時，國產AI大模型DeepSeek登頂全球140多個國家和地區的應用下載榜，其開源策略與多語言即時翻譯、文化語境解讀能力，為文化傳播構築了堅實的科技硬實力基礎。

在IP創新領域，中華文化展現出強大的全球適配力。《哪吒之魔童鬧海》一路高歌猛進，全球總票房超159億人民幣，打破113項紀錄，IMDb評分達8.1，成功登上全球動畫電影票房榜首位。影片將古典神話的內核與全球共通命題深度融合，依託成熟的現代工業體系，實現了中國故事的現代化轉譯與全球化傳播。

真實可感的體驗敘事，讓跨文化溝通有了溫度與厚度。2025年，「甲亢哥」、「無語哥（Khaby Lame）」等國際頂流網紅密集訪華，他們通過長達數十小時的第一視角直播和沉浸式Vlog，記錄少林寺修行與城市探索，相關視頻累計播放量突破數億次。這種無劇本的真實呈現，藉助「可信中介者」與粉絲的強粘性，構建起強大的跨文化信任鏈條。

政策開放與全民共享，讓中華文化以「包容姿態」吸引全球參與。240小時過境免簽政策實施一年以來，外籍遊客規模及增長幅度均表現突出。政策紅利帶動入境文旅消費持續升溫，第一季度入境遊人數按年增長230%。遊客在哈爾濱、天水等地的旅行見聞，通過短視頻自發形成「體驗—記錄—分享」的傳播閉環，讓「China Travel」成為全球社交熱點。

專家解讀：多元協同、深度共情成海外傳播新特徵

這一系列生動的海外傳播實踐背後，折射出哪些規律與趨勢？

北京師範大學文化創新與傳播研究院院長于丹認為，2025年，中華文化國際傳播呈現出主體多元協同、內容敘事深化、渠道立體智能、受眾精準共創、效果持續彰顯的特徵。

于丹指出，在傳播主體上，國家機構、網路平台、出海企業、網紅達人、普通民眾等多元力量齊參與，良性互動形成合力；在傳播內容上，正逐步超越以往的形象展示，進入敘事驅動、共情共鳴、價值分享，以及現代科技和全球議題深度融合的新敘事階段。

此外，在傳播渠道上，傳統渠道媒體融合加快，海外社交平台日益差異化運營，智能傳播實現從「人找訊息」到「訊息找人」的轉變；傳播受眾上，分眾化、圈層化、個性化趨勢持續演進，「我要傳播」轉向「受眾需要」更趨明顯；傳播效果則正從規模覆蓋向深度認同邁進，中華文明傳播力影響力、中國國家軟實力持續提升。

于丹的觀察，恰恰揭示了2025年8大熱點事件的內在邏輯與共性。這些成功的實踐並非偶然，而是源於傳播理念的深刻變革——從追求「被看到」轉向追求「被懂得」，從「我說你聽」的單向輸出轉向「共同見證、相互啟發」的雙向奔赴。這正是文化自信在傳播領域的生動體現。

中華文明綿延五千餘年，既是中華民族的精神標識，也是全人類的共同財富。當前，全球格局深度重構，技術迭代日新月異，而正是在這樣的時代浪潮中，一條以科技賦能、IP創新、體驗敘事、制度開放和情感共享為核心的中華文化海外傳播新畫卷正鋪陳開來。

未來，中華文化亦必將繼續以開放包容、創新融合的姿態，參與全球文明對話，在「各美其美、美美與共」的交流互鑑中，為構建人類命運共同體注入持久而深厚的文化力量。

