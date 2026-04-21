遼寧8歲童挖到｢問荊草｣驚呼山下有黃金　專家判斷確有可能

4月16日，遼寧大連莊河大營鎮附近一座山上，8歲男孩孫典鋒與家人爬山挖野菜時，發現大片問荊草和含雲母的石塊。「爸爸，這座山下有黃金！」聽到兒子的話語，孫先生立即與兒子通過AI智能助手比對驗證，結果高度吻合。



8歲男孩發現「金礦」

為了滿足孩子的探索欲，父子倆在不破壞地表的情況下，沿着山脈仔細搜尋，還撿到幾塊閃着光芒的岩石。經AI助手再次識別，那些亮片正是雲母。

「兒子今年8周歲，上小學二年級。」孫先生告訴記者，孫典鋒平時對萬物充滿好奇，特別善於觀察。當兒子認出問荊草時，他也很驚訝。孫先生說，孩子沒事就愛讀書，或刷手機上的科普視頻，學習自己感興趣的知識。

目前，孫先生已將此事上報給相關部門。至於該地是否有「金礦」，還需等待勘探之後才能給出明確答覆。

有問荊草不一定有金礦

問荊草是什麼，能用來找金礦嗎？就此事記者聯絡了遼寧省地質勘查院王海鵬。王海鵬根據孫先生提供的視頻和圖片並對其進行辨認後表示，的確是問荊草和雲母。但是，有問荊草並不一定有金礦，尤其當山體遠離已知礦區時，這一種植物更不是唯一的判斷依據。

通常情況下，問荊草在重金屬富集的地方長得格外茂盛。它一旦佔據上風，其他雜草便生長得稀少。因此，若要藉助問荊草推斷地下是否藏有礦藏，關鍵要看它是否為優勢草種。

其次，孫先生拍攝的岩石圖片中，那些亮閃閃的雲母片，也並不是找金的「專屬標誌」。王海鵬辨認後表示，孫先生拍到的其實是黑雲母片。黑雲母在很多普通岩石裏都能見到，單靠它不能斷定有金。

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真正讓他覺得「希望較大」的，是另一張照片裏的一塊矽化褐鐵礦化岩石。這種石頭表面常有鐵鏽色，質地堅硬，是金礦常見的伴生現象。

王海鵬表示，結合問荊草優勢群落、黑雲母以及這塊矽化褐鐵礦化岩石，多重線索疊加，判斷該地「大概率含金」。當然，最終結論還要等專業單位的化學分析。

最後他提醒廣大市民：無論誰發現了類似線索，一定要第一時間上報相關部門。私自勘查、開採都是違法行為，會觸犯中國國家《礦產資源法》，切勿嘗試。

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