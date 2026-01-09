兒子想挖水晶　全家跟蘋果Siri指示去尋寶　竟挖出2.09卡大鑽石

美國德州賽普拉斯一名41歲的高中教師沃德（James Ward）去年底因兒子好奇想挖水晶，在家人詢問Siri推薦地點後，全家前往阿肯色州鑽石坑州立公園尋寶。



結果沃德意外在公園中挖到一顆重達2.09卡的棕色鑽石，讓全家人又驚又喜。

全家去挖水晶 竟挖到2.09卡的棕色鑽石：

7歲兒突然想挖水晶 一家四口踏上尋寶之旅

沃德的妻子伊麗莎白表示，2025年12月中旬某天在家看電視時，7歲的小兒子奧斯汀突然跑來問：

媽媽，德州或附近有沒有地方可以挖水晶？

她隨即詢問Siri附近的採礦地點，結果Siri推薦她阿肯色州的鑽石景點「鑽石坑州立公園」。伊麗莎白把連結傳給沃德後，沃德說：「才大概六小時車程，我們可以去！」於是一家人便臨時起意踏上旅程。

不過，他們第一天抵達公園後，在寒冷天氣中搜尋4小時，曾一度考慮提前返家。伊麗莎白表示，大家都冷到受不了，但9歲的大兒子亞德里安仍堅持隔天要再回公園試試手氣。

結果第二天只找了約2小時，沃德就發現這顆重達2.09卡的鑽石。他表示，當時他用手指翻土，看到土裡有一顆帶金屬光澤、外觀與眾不同的晶體，雖然不知道是什麼，但直覺：

它跟之前撿到的都不一樣。

去年共被挖出540顆鑽石 可以自己命名帶回家

公園助理園區主管考克斯（Waymon Cox）形容，沃德找到的鑽石大小約如玉米粒，呈深黃褐色調，並帶有該公園出產鑽石常見的金屬光澤。

鑽石坑州立公園向來以「撿到就能帶走」聞名，許多遊客會為自己發現的鑽石命名。沃德將這顆寶石取名為「沃德鑽石」，紀念一家人共享的特別回憶。

園方統計，「沃德鑽石」是12月在公園內被發現的5顆鑽石之一，截至去年底，園區工作人員登記在案的鑽石共達540顆。

