澳洲男用金屬探測儀挖掘出嬰兒佛像　專家鑑定為明朝產物值94萬

澳洲一支古董搜尋團隊，5年前使用金屬探測儀，在澳洲西部海灘挖掘出一尊嬰兒佛像。他們近日帶著它參加英國古董鑑定節目後，專家發現該佛像竟是明朝的產物，擁有超過5百年的歷史，價值超過10萬美元。



綜合外媒報道，在製片公司工作的澳洲男子湯普森（Shayne Thompson）和德尚（Leon Deschamps），5年前為了尋找19世紀法籍探險家留下的遺物，並拍攝紀錄片，持金屬探測儀在澳洲西部鯊魚灣海灘搜索時，探測儀出現反應。他們開挖後，意外發現一尊約1公斤重的青銅佛像。為了確定雕像的起源，他們花了5年的時間和總計5萬多美元（約39萬港元），採訪科學家和學者，並在實驗室進行研究。

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湯普森和德尚推測，這尊佛像可能是1421年鄭和下西洋時的產物。兩人近日帶著佛像參加英國BBC廣播節目《古董路演（Antiques Roadshow）》，經由一名亞洲藝術拍賣公司的專家鑑定後，發現該佛像源自明朝，年代介於1368至1644之間。價值估計為11萬9310美元（約94萬港元）。

一名匿名的亞洲古董專家指出，這可能是澳洲史上最古老的中國遺物。西澳博物館退休研究員和腐蝕專家麥克勞德表示，調查該佛像上發現的腐蝕物後，可以確定它確實在該位置埋藏了至少1百多年，並非有心人為了拍攝影片而刻意埋在沙裡。但悉尼大學中國研究系客座教授梅卓琳（Jocelyn Chey）指出，鄭和下西洋經過澳洲的可能性很低，就算該佛像有5百年歷史，不代表它就在該處埋了5百年。

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