內地實施團體直播規範：禁濃妝過度美顏　舞蹈表演必須滿兩分鐘

內地近年興起「團體直播」熱潮，而以「上車舞」走紅的抖音女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐等人更在台灣爆紅。近日，內地演出行業協會組織起草的《網絡表演團體直播運營管理要求》（下稱《要求》）正式實施，明確規定團播時不得濃妝豔抹或過度美顏。



根據內媒《紅星新聞》，這是內地首份針對團體直播的運營管理標準。相關報告顯示，2025年團播日均開播房間數約8000個，已開展團播業務的公會數量超過3500家，佔整體公會數量近12%，按年增長超過16%。

+ 4

這份《要求》將團體直播定義為「由3名及以上網路主播組成直播團體」共同展開的網路表演活動，並對很多表演細節都進行規範。例如在互動性要求方面，規定不應透過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。

另外在才藝要求方面，規定單次舞蹈展示保持2個八拍及以上完整動作組合，時長不低於2分鐘。專業性要求方面，整體形象要「乾淨整潔、服裝大方得體、不濃妝豔抹或過度磨皮美顏」。

楓葉姐姐靠「上車舞」火遍兩岸 卻被指美顏濾鏡開太大：

+ 23

來自大連的高先生平時喜歡看直播，偶爾也會進行打賞。他表示，近年來團播為吸引更多粉絲，會採取更多主播PK方式或加快表演節奏，有些也會進行特效。

他認為《要求》中的一些規定或許會讓現在的團播內容產生改變：

比如很多團播的舞蹈表演，之前有時候一個人只跳十幾秒鐘，然後就換下個人，新《要求》說單次舞蹈時長不低於2分鐘，這對很多團播來說就要改變直播方式了。

西安一家MCN（Multi-Channel Network，多頻道網路）機構的負責人毛先生表示，之前進行團播時確實會有為滿足網友「獵奇」心理而設置的內容，比如穿著造型奇怪的衣服，或者把特效開到比較誇張的程度。

毛先生說：

我們現在都會對主播的舞蹈專業素養進行培訓，而不是再把重點放在誇張的造型上，這樣做不僅沒有掉粉，反而觀看人數穩定增長，打賞投放效果也很好。今年我們甚至計劃直接去掉美顏特效，讓主播真實地呈現。

延伸閲讀：

離譜！陸連鎖超市把「水仙」當百合出貨 祖孫食用中毒送醫搶救

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】