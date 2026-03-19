點外賣驚見7旬老翁吃力送餐　好心客起底揭慘狀　網痛哭狂籌700萬

美國田納西州曼徹斯特（Manchester, TN）一戶人家下單購買星巴克，智慧門鈴卻拍到外賣員是一名78歲的老翁，意外在網絡爆紅。這名顧客循線查出外賣員住處，親自上門給了200美元小費（約1567港元），之後更應數以千計陌生網友的要求發起募款，最終為這名老翁與失業妻子籌得將近100萬美元（約784萬港元），改變他們的人生。



CBS新聞報導，點購星巴克的當事人布列塔尼（Brittany Smith）平時幾乎不會查看智慧門鈴，但當天四肢癱瘓的前夫為女兒買了星巴克飲料，讓她注意到這段送餐畫面，見到78歲的男子李察（Richard）緩慢地爬上住家階梯送餐。她隨後發布影片並表示：

他應該待在家裡，好好休息，每天稍微活動幾次維持行動能力，但還在工作？不，我真的不知道。我們應該幫幫他。

美國田納西州曼徹斯特（Manchester, TN）一戶人家下單購買星巴克，智能門鎖卻拍到外賣員是一名78歲的老翁，意外在網絡爆紅。（YouTube@CBS Evening News）

美國78歲老翁吃力上門送餐 網友為他募得逾700萬：

+ 3

看完送餐影片後，布列塔尼與前夫都決定一定要找到李察。她說：「我當下氣壞了，心想，這位可憐的老人，怎麼會是他在幫我完全健康的女兒送星巴克？」

有人隨後認出李察，並提供他的姓氏。布列塔尼開車四處尋找影片中的車輛，最後成功找到李察，就住在距離她家約5分鐘車程的地方，並親自上門拜訪，當場給了他200美元小費。

原來，李察本來從事保險業，13年前退休，但妻子失業後不得不重返職場開始送餐，有時一天工作長達12小時。他說，自己需要補貼家用，所以開始接單，這讓夫妻倆能夠支付帳單。

起初布列塔尼以為200美元小費已經足夠，但網友有不同想法，向她發出「數百甚至上千則訊息」，希望她為李察發起募款。於是，布列塔尼隔天一早便在GoFundMe開設網頁，名稱為「讓李察再次有機會休息」，短短幾天就為這對結縭近56年的夫妻募得超過95萬美元（約745萬港元）。

李察的妻子布倫達（Brenda）表示：「真的很難相信，有這麼多人如此慷慨，願意幫助我們，甚至是完全不認識我們的人。」李察則對大家的支持充滿感激。他說，自己仍想繼續送餐，但不會像以前那麼頻繁，因為工作讓他感覺更好：

盡力而為、幫助別人很重要。如果你願意幫助他人、做對的事，就會成功。

延伸閱讀：山東70歲老婦連續7年「用冥幣買食物」 小吃攤主回應：心甘情願

+ 11

延伸閱讀：

想太多反而會輸！撲克冠軍Michael Binger揭致勝關鍵：相信直覺

台男有車有房年薪逾90萬台幣！女友1原因嫌他不長進 網友勸分手

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】