福建9歲男童玩耍時墮排污井身亡　家屬：現場無任何防護措施！

福建寧德一名網民周二（20日）在社交平台反映，其9歲的外甥周一（19日）晚6時40分許，在蕉城區一家託管中心課間休息玩耍時，墮落門口草坪約3米深的排污井中，不幸身亡。家屬周三（21日）透露，周二上午7時他們到事發地時，排污井仍未採取任何防護措施，至下午當地才開展補救工作。



死者家屬張女士（化姓）向內媒指，外甥平時放學後會到涉事託管中心做功課，事發時為當晚第一節課後休息時間，當時他在門口玩耍，而涉事排污井井口敞開，周圍未設置任何防護設施與警示標識。18時46分左右，外甥失蹤，4分鐘後，託管中心通知家長，隨後報警。

「警方趕到後將孩子打撈上來，但已經來不及」，張女士表示，周二上午7時家屬去事發地時，排污井仍未採取任何防護措施，下午當地才開展補救工作。由於外甥是家中獨生子，其父母得知噩耗後多次暈厥，祖父母也已趕赴現場。

男童平時放學後會到涉事託管中心做功課。（揚子晚報）

涉事井口。（揚子晚報）

目前，涉事託管中心已暫停營業，並未與家屬再溝通此事，相關部門通知家屬周三下午協商處理後續事宜。張女士表示，他們希望看到事發時託管中心的閉路電視畫面，並需要一個明確說法。

涉事託管中心負責人則證實，閉路電視畫面已全部移交警方，當地相關部門正介入調查。據其了解，老師當時以為孩子躲在草叢附近玩捉迷藏，直至上課發現孩子未歸，有學生告知老師「那邊有個洞」，查看後發現是排污井，才猜測孩子可能墮井，惟因天色已暗，看不清井內情況，隨後報警。

男童生前畫面。（揚子晚報）

負責人承認在看護上存在不力，負有很大責任，但排污井問題涉及物業等多方，具體責任劃分需等待調查結果。他補充，事發排污井旁有塑膠井蓋，但井口完全暴露，周邊無任何警示標識。後續未再與家屬聯繫，是不知如何面對，「我們內心十分內疚。但責任劃分需等法律界定，該承擔的責任我們絕不逃避、絕不推脫」。

物業事發後連夜排查，並已做好安全防護措施。（揚子晚報）

就井蓋問題，社區物業工作人員表示，排污井平時蓋有井蓋，由發展商安裝，物業按要求覆蓋，並非空置，「但不是很穩」，孩子可能因蹦跳導致發生意外。物業正積極配合警方調查，具體情況不便透露，而事發後他們已連夜排查，並做好安全防護措施。