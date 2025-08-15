台男為拍日落竟爬15米高電塔　觸電全身着火慘死　墮下時再釀山火

台灣一對謝姓、尚姓年輕男女，14日下午到新北市樹林區大同山登山郊遊，看芒草賞日落。



謝男為了拍日落美景，竟攀爬到15米高的電塔頂，沒想到意外觸電着火，掉落地面瞬間也引燃雜草，釀成火燒山事件，消防局派員救災，至於謝男攀爬高塔遭電擊死亡案則由龜山警分局調查。

台灣謝姓男子為拍日落美景竟爬到15米高的電塔頂，沒想到意外觸電着火身亡。（聯合新聞網授權使用）

桃園市勤指中心14日晚間6時38分接獲新北市消防局請求雜草火警支援案件，表示新北市樹林區保安街二段一帶發生山林火警，立刻派出第一救災救護大隊坪頂、迴龍及龜山等分隊10輛消防車共33名救難人員前往。

消防局說，救難人員到達現場，確認起火點位處於新北市轄區，新北市消防局第五救災救護大隊請求桃園協助水線部署及滅火，救難人員步行前往途中，在事故點的高壓電塔下方發現謝姓男子的焦屍，由於觸電點距離消防車停放處至少有400米以上，水線不便拉上山，因此打火困難。

龜山警方初步調查，20歲謝姓男子與同齡尚姓女子是朋友，約了上大同山郊遊，傍晚爬到新北、桃園交界處，謝男想拍日落的美景，竟然不顧危險攀爬15米高的高壓電塔，並站在頂上拍照，還要在下方的尚女幫他拍照，沒想到下一刻，謝男意外觸電全身着火，由電塔頂摔落。

警方檢視尚女手機相簿，果然發現有張謝男攀爬到高壓電塔頂上，拿着手機舉起雙手朝前方遠處拍攝的照片，消防救難員則說，初步了解，謝男觸電之後，立刻從15米的電塔頂往下摔落，由於身上衣服全着火，掉落兩根電塔中間時，火苗立刻點燃地上芒草引發火燒山。

