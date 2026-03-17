江蘇9歲童17樓離奇墮亡　生母質疑死因不明：3分鐘前在客廳踩單車

近日，江蘇宿遷一名9歲男童17樓墮樓身亡一事引發關注。監控影片顯示，男童出事前3分鐘還在客廳騎單車，其生母質疑男童臉上有傷死因不明。



男孩出事前3分鐘還在客廳踩單車。（中安在線）

男孩出事前3分鐘還在客廳踩單車。（中安在線）

男孩出事前3分鐘還在客廳踩單車。（中安在線）

《中安在線》報道，2月23日中午，生母接到男童嫲嫲的電話稱其9歲兒子跳樓身亡。後續生母從監控影片發現，事發當天，男童嫲嫲在家。據生母稱，上午10:24孩子還在客廳騎單車，但10:27時孩子已經落地墮亡。

事發後，男童生母質疑孩子臉上有傷，死因不明。

事故發生地。（中安在線）

孩子生母表示，其與孩子父親在2023年9月離婚，婚姻期間常遭家暴，曾報過三次警。其表示，婚姻存續期間買房的錢，都是由父母支持，前夫起訴離婚之後，強硬爭奪兩個孩子的撫養權，並把家庭財產轉移，後再婚育子。

孩子父親與孩子生母的聊天記錄。（中安在線）

男童曾在2025年6月底和7月初發訊息給生母，讓其接走。（中安在线）

生母提供的聊天記錄顯示，男童父親曾表示：「現在真的很不容易，兩個小孩跟我也受罪」。男童曾在2025年6月底和7月初發消息給生母，讓其接走，生母當時表示：「忙完這段時間就去帶你」。