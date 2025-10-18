內地女遊客成救人英雄！驚見男子自殺「緊抓安撫8分鐘」成功勸回

大陸河南省鄭州市一名女子早前趁十一假期，到遼寧省大連市遊玩，意外遇到一名想不開要跳橋的中年男子，經她與朋友合力勸說，成功勸下男子，挽救了一條生命。



綜合陸媒報導，這名胡姓女子表示，事發於4日晚間6時50分左右，她與朋友吃完晚餐後到「星海灣大橋」散步，突然發現欄杆外站著一名中年男子，單手扶著燈杆，神情猶豫：

我們起初以為他在釣魚，後來才發現他整個人在欄杆外面，看起來很危險。

大陸河南省鄭州市一名女子趁十一假期，到遼寧省大連市遊玩，意外遇到一名想不開要跳橋的中年男子，經她與朋友合力勸說，成功勸下男子，挽救了一條生命。救人者在小紅書發文。（小紅書@探頭探腦的珠珠）

胡女的友人吳姓男子說：

我們立刻報警，同時上前用雙手抓住他。我不能眼睜睜看著一條生命在我面前墜海，而自己卻因為恐懼什麼都不做。

胡女透露，男子喝了不少酒，情緒低落，反覆說「沒人關心我」。

由於欄杆有1公尺高，他們難以將人拉上，只能持續安撫對方情緒：「我就對他說：『有什麼想不開的可以說說，我們可以陪你喝一杯。』可能這句話讓他覺得有人在意他了，他突然問我『你們當真嗎？』，我說『當真』，他就伸手讓我們把他拉上來。」

整個過程約8分鐘，之後警方趕到現場，將男子帶離危險區域。胡女指出，當晚警方還打電話回覆她，確認男子已被安置妥當，「聽到他沒事，我們幾個人都抱在一起哭了」。她坦言：

我們也害怕，但不能不管。

