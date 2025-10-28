生死3分鐘！內地修路工人發現將山泥傾瀉　連忙這樣做救了10多人

10月16日，雲南烏蒙山區凌晨的高速公路上，養護工（道路維修工人）王文貴預判塌方，3分鐘攔停5輛車，挽救了十餘條生命。



當天凌晨2點多，駐守水麻高速公路K1575+030路段的，養護工人王文貴正在夜間巡查，手中的強光手電，突然照見邊坡碎石持續滾落，有着豐富養護經驗的他瞬間警覺：

落石聲越來越密集，一看就知道要塌方。

10月16日，雲南烏蒙山區凌晨的高速公路上，養護工王文貴預判塌方，3分鐘攔停5輛車，挽救了十餘條生命。（微博@雲南網）

他夜間巡查碎石持續滾落 預判這裡即將塌方 3分鐘攔停5輛車：

+ 11

此時，遠處車燈亮起，數輛車正朝着隱患路段疾馳而來，危急時刻已來不及上報指揮中心。王文貴立即緊握強光手電，瘋狂揮舞警示，同時衝至車道中央設置臨時路障，緊接着，紅色剎車燈亮起，「停車」聲在寂靜山谷中迴盪，2點31分，就在最後一輛車穩穩停在，安全區域的瞬間，「轟隆」一聲巨響，3500立方米土石傾瀉而下，將前方路面完全覆蓋。

從發現異常到成功攔停車輛，整個過程王文貴僅用了3分鐘，他挽救了5輛車、十餘條生命！被攔停的司機事後得知險情，無不後怕地向王文貴致謝：

多虧了這位師傅，再晚一秒就完了！

據了解，水麻高速公路地處山區，地質條件複雜，深夜寒風巡查、暴雨應急處置，寒冬路面除冰是養護工人們的工作常態，王文貴與同事們，常年用腳步丈量每一公里路面他說：

高速公路養護不僅僅是，拔草、掃路、補坑塘，更是守護着無數人的回家路。

延伸閲讀：內地大叔捨命救墮海男 巨浪拍打狂撞礁石滿身傷 獲救者跪地感謝