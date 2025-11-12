食客暈倒失意識　深圳食店老闆一家拼命做20分鐘CPR救人感動網民

近日，深圳市深汕特別合作區一家小吃店內，一名顧客突然暈厥倒地，面對突發狀況，店主一家人毫不猶豫展開救援，輪流進行心肺復甦，全力搶救。



這緊張的一幕，發生在深汕特別合作區的紅紅小吃店內。午間高峰，店內座無虛席。突然一聲驚呼，打破了忙碌的節奏。

近日，深圳市深汕特別合作區一家小吃店內一名顧客突然暈厥倒地，面對突發狀況，店主一家人毫不猶豫展開救援，輪流進行心肺復甦，全力搶救（微博@南方都市報）

小吃店一家三口輪流做CPR（心肺復甦術）搶救顧客的過程：

紅紅小吃店老闆李木旺：「當時我們都在店裏面工作，突然顧客叫我們，說有人暈倒了。然後我大舅哥第一個跑了出來，把暈倒在地的女士翻過身來，馬上幫她做心肺復甦。」

面對失去意識、面色蒼白的顧客，店主一家有驚但沒慌，他們的第一反應就是救人。

紅紅小吃店老闆娘姚文紅：

我哥當時一邊做心肺復甦一邊叫我，快點打電話報警。我就拿起手機手在抖心也在抖。接着換我也做了心肺復甦，我沒力氣就換我老公出來，繼續給那位女士做心肺復甦。

關閉外賣平台、安撫排隊客人，一場生命的接力賽在此展開。小吃店老闆一家人輪流上前，用他們在電視上學到的技巧，拼盡全力守護素不相識的生命。而周圍的顧客也用自己的行動，共同參與這場生命接力。大家紛紛撥打120、在旁邊協助。

姚文紅回憶起一個細節：

暈倒的顧客摔的時候把碗摔破了，我老公在救人的時候，有一個客人默默地在旁邊把碎碗打掃清理乾淨了。

李木旺當時最大的念頭，就是一定要把暈倒顧客搶救過來。「我按壓了10多分鐘，我很怕她不會甦醒。大概將近20分鐘的時候，她的手輕撫着我的手的時候，我才鬆了一口氣，我知道這個顧客已經醒來了。」

隨後，這名顧客由救護車護送就醫，並在當天平安返回，向店主一家致謝。而對這家人來說，為生命全力以赴，是他們用「本能」交出的最樸素的答案。

在這場生命接力的背後，是普通人面對危難時最本能的善良選擇。店主一家用行動詮釋了「生命至上」的真諦。而現場眾人的理解與幫助，更是讓這份善意匯成了暖流。記者從深圳市公安局深汕特別合作區分局獲悉，該局正為李木旺申請見義勇為勇士評定：「其餘人士的參與救援情況，還在核實中。」

店主李先生一家為生命全力以赴，受到眾多居民和網友點讚：

「善良，並能迅速施救」

「真好，遇到能救，肯救，會救」

「平凡而偉大」

