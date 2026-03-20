科研突破｜一次播種可收穫多年　中國科學家培育出｢長壽水稻｣

央視新聞報道，中國科學家首次找到決定野生稻可以多年生長的關鍵基因，並在現有栽培稻的基礎上培育出了可以一次播種、多年收穫的「長壽水稻」。這一成果今天（20日）以封面形式在國際學術期刊《科學》發表。



中國科學家培育出多年生「長壽水稻」。（央視新聞）

在這項研究工作中，科研團隊對446份野生稻資源進行了系統表型考查。（央視新聞）

報道稱，中國科學院分子植物科學卓越創新中心科研團隊通過對446份野生稻資源進行了系統表型考查，並以多年生東鄉野生稻W1943與一年生栽培稻秈稻廣陸矮四號雜交，構建染色體替換系，並開展了正向遺傳學研究。利用精細的圖位克隆技術，科研團隊最終定位並克隆到該基因，命名為EBT1。

科研團隊研究員王佳偉表示，通過將EBT1與已知的兩個水稻匍匐基因聚合，成功創製出能夠復現野生稻野草表型的「類野生稻」植株。這種植株具有強大的無性繁殖能力。

研究團隊把長壽基因和匍匐生長基因組合在一起，成功培育出能在田裏至少存活兩年的「類野生稻」。 （央視新聞）

以往傳統水稻在抽穗之後葉子會變黃，然後慢慢枯萎死亡，但是「長壽水稻」在抽穗的同時，下面還不斷分櫱出很多的新芽，長出新葉，進入新的周期，這也是「長壽水稻」最大的一個特點。這不僅可以大幅節省耕地、勞動力與種子成本，同時減少水土流失，在農業生產中具備重要的應用價值。

王佳偉又稱，在海南等比較暖和的地方，可以實現一年裏面可以開幾季，開幾次花，收穫幾季，甚至可以達到跨兩三年的時間。所以現在基本上已經實現這樣比較穩定的、長壽的、多年生的狀態。接下來，未來的目標，希望能夠進一步提升產量。