上海女在家鍛煉腳底突噴血　罪魁禍首竟是指壓板　醫生提醒勿亂試

指壓板除了能按摩腳底，近期內地社交平台上也興起一款名為「指壓板超慢跑」的運動，號稱在減肥的同時能夠刺激足底穴位，能有雙倍功效，但近日有網民反映，自己跟練踩指壓板時，腳板底突然噴血，需要緊急送院處理。



《搜狐千里眼》報道，來自上海的薛女士稱，她從網上得悉踩指壓板可以助眠，便打算在家中跟練。她表示，剛開始踩10多分鐘時感覺蠻有效果，到了15分鐘時疼痛加劇，但自己以為痛則不通，忍痛踩到20分鐘時腳板底突然噴血，她才發現腳板底有大面積血泡，且有部分已被磨破。

薛女士踩指壓板時，腳板底突然噴血。（搜狐千里眼）

薛女士立即到醫院求診，醫生稱要將血泡內的瘀血擠出。經過醫生處理傷口後，她只能拄拐杖用腳尖行走。

薛女士在家中踩指壓板時，腳板底突然噴血。（搜狐千里眼）

薛女士稱，醫生將其腳板底血泡內的瘀血擠出。（搜狐千里眼）

薛女士只能拄拐杖用腳尖行走。（搜狐千里眼）

在社交平台上，不少網民也遭遇了與薛女士相同的情況，因在指壓板上慢跑，腳底磨出了血泡。

此前，網上流行一款名為「指壓板超慢跑」的運動，即在進行超慢跑時，同時踩踏指壓板，在達到運動效果的同時，藉由指壓板的凸點刺激腳底穴位，有助促進血液循環、舒緩壓力等，有人甚至稱一個月瘦了10公斤，很多人跟風購買指壓板在家中練習。

「指壓板超慢跑」號稱在減肥的同時能夠刺激足底穴位。（新聞晨報）

有人聲稱進行「指壓板超慢跑」後一個月瘦了20斤。（新聞晨報）

國家體育總局運動醫學研究所主任醫師黃光民指出，指壓板比較硬，並非人人皆宜。若盲目跟風健身，忽視了注意事項，反而會健身不當反傷身。他提醒，身體重力較大，跑跳運動的衝擊力也很大，容易造成腳部損傷，因此不建議在指壓板上進行跑跳運動。

黃光民介紹，腳部有損傷，包括關節脹痛、拉傷、扭傷等，以及炎症尚未痊癒的人士，不宜進行指壓板健身。足跟骨疼、腳踝疼等一些足病患者，更不宜用指壓板，否則可能會加重腳傷。尤其是糖尿病足患者更不適宜踩指壓板。

他建議，使用指壓板運動，每次10至15分鐘持續行走，即可達到刺激腳掌各個部位的目的。患有骨質疏鬆和骨關節退行性病變的人更要注意控制在指壓板上的時間。

黃光民提醒，指壓板鍛煉要循序漸進，使用時要將精力集中在指壓板上，以免分散精力造成不必要的扭傷、跌傷，鍛煉時可採取站在原地踮腳尖的方式，既節省體力，又可以起到按摩穴位的效果。