瘋傳內地外賣用「人造米」有毒？專家：更健康但成本高少用於外賣

近期，有不少內地網民稱「外賣用的是人造大米，都有毒」「加了科技與狠活，出飯率高、久放不坨」。



對此，官媒新華社報道稱，市場上的確有人造米，但因成本問題，外賣行業用得不多，主要用於自熱米飯等。此外，不法商家將陳化的稻穀翻新當新米賣，存在黃曲梅毒素超標等安全風險。



官媒新華社發文闢謠稱，市場上的確有人造米，但因成本問題，外賣行業用的不多，主要用於自熱米飯等。（健康時報）

人造大米健康特性更優

網絡謠言將人造米妖魔化為化學塑料，但在食品工業上，它的正名叫做「重組米」、「人造米」或「工程米」。

正規的重組米以碎米等為主要原料，搭配合規食品輔料，經擠壓熟化、切割成型、乾燥等工序製得的米粒狀食物。（微博截圖）

國家糧食和物資儲備局科學研究院糧食品質營養研究所所長劉明解釋，正規的重組米以碎米等為主要原料，搭配合規食品輔料，經擠壓熟化、切割成型、乾燥等工序製得的米粒狀食物。經過擠壓熟化工藝的米粒，僅需數分鐘就能復水熟透，口感好、分散性好。

真大米對比重組米，澱粉結構已經被破壞。（錢江晚報）

劉明直言，重組米在加工階段歷經了澱粉糊化與回生過程，食用後升糖指數（GI）降低，健康特性更優。尤其是針對特殊人群，重組米可以根據需求靈活添加功能性輔料等成分，具有較高的食用及營養價值。

重組米可以根據需求靈活添加功能性輔料等成分，具有較高的食用及營養價值。（微博＠央視一套）

人造米成本極高貴過普通米

報道指出，人造米並不便宜，外賣等普通餐飲行業使用不划算。農業農村部食物與營養發展研究所、食物資源監測與營養健康評價團隊首席科學家朱大洲說：「重組大米在製作過程中需添加營養強化劑、雜糧粉等，這些基本上都比大米要貴。目前電商平台上銷售的重組低GI大米，價格大多在每斤10元（人民幣）以上，顯著高於普通大米。」

市場上的確有人造米，但因成本問題，外賣行業用的不多，主要用於自熱米飯。（小紅書截圖）

此外，朱大洲指出，重組米之所以可以保持「出飯率高、久放不坨」，是因為重組米在生產時，可以特意選用高直鏈澱粉的原料，這類澱粉本身吸水膨脹能力就更好；再搭配魔芋粉、海藻酸鈉等合規鎖水改良劑，自然能鎖住更多水分，讓「出飯率」顯著提升。

同時，重組米在加工時經歷了高溫高壓，負責形成結晶網絡的「支鏈澱粉」會大量降解，因此重組米具備天生的抗回生能力，久放依然能保持鬆軟。

市場上的確有人造米，但因成本問題，外賣行業用的不多，主要用於自熱米飯。（網絡圖片）

人造米無毒但要防「陳米拋光」

報道指，「人造米有毒」是虛驚一場，但「陳米拋光」問題不容忽視。有黑心商販會把陳化甚至發霉的稻穀，拋光、打蠟、噴香精，翻新當新米賣，存在黃麴黴毒素超標等安全風險。

有的商家圖便宜使用了「問題米」，這才是公眾在吃外賣時要重點關注的問題。專家建議，如果碰到清香不明顯、表面發黃、帶有霉味的米飯，一定要謹慎。