自來水中毒？河南居民集體嘔吐腹瀉、醫院排長隊　當地人搶桶裝水

5月19日，河南開封尉氏縣城區傳出有居民因出現嘔吐、腹瀉等狀況前往醫院和診所就醫，許多診所和醫院排起長隊，情況直到21日都未有緩解。網傳影片可以看到直到深夜許多居民深夜仍在排隊。據了解，許多當地人認為問題出在當地的自來水管，開始瘋搶桶裝水和礦泉水。有居民稱醫院檢查結果顯示為「食物中毒、細菌超標」。



河南尉氏縣聯合調查組5月20日發布情況通報稱，尉氏縣高度重視，第一時間成立聯合調查組，全力跟進處置。相關病理樣本已送檢，事件原因正在進一步調查中。



5月19日，河南開封尉氏縣城區傳出有居民因出現嘔吐、腹瀉等狀況前往醫院和診所就醫，許多診所和醫院排起長隊。（影片截圖）

5月19日，河南開封尉氏縣城區傳出有居民因出現嘔吐、腹瀉等狀況前往醫院和診所就醫，許多診所和醫院排起長隊。（影片截圖）

5月19日，河南開封尉氏縣城區傳出有居民因出現嘔吐、腹瀉等狀況前往醫院和診所就醫，許多市民漏夜排隊。（影片截圖）

據《九派新聞》報道，近日，河南開封尉氏縣多位市民發影片稱，多所學校學生出現嘔吐、腹瀉的情況，不少大人也出現了同樣症狀，懷疑自來水管有問題，影片畫面顯示，多位市民和學生在醫院排隊檢查。有網民發布影片顯示，當地的自來水是呈現棕色、混濁的狀態。

5月20日，市民牛女士受訪時表示，家中2個大人1個小孩，沒吃什麼別的東西，正常吃飯，昨晚自己和兒子都出現了腹痛、拉肚子的症狀，孩子父親並沒有症狀，去醫院檢查時，看到排隊檢查的不僅有孩子，還有大人，「昨晚已經停水，現在做飯都是用的桶裝礦泉水。」

有網民發布影片顯示，當地的自來水是呈現棕色、混濁的狀態。（影片截圖）

當地市民瘋搶瓶裝水。（影片截圖）

另一市民宋女士（化姓）則稱自己出現了嘔吐症狀，「醫院的檢查結果顯示為細菌超標、食物中毒」。

20日，尉氏縣某醫院工作人員稱上午有很多人來排隊檢查，每個人症狀不一樣，有人嘔吐、有人腹瀉，醫院已安排人員加班做檢查，具體原因還不能確定，「可能是因為自來水管道混入雨水」。

尉氏縣政府辦公室一工作人員透露，目前衛健委已介入調查。衛健委工作人員告訴九派新聞，相關業務科室在今天（20日）凌晨就和市監局、教育局一起調查處理，目前還沒收到原因。當地市監局工作人員同樣表示，已和衛健委、教育局相關部門介入調查，「今天可能會出來結果」。