福建毒楊梅違規加8千倍甜味劑　官方：追回楊梅540公斤，刑拘5人

日前內媒踢爆，在福建省漳州龍海白水鎮、浮宮鎮兩大楊梅產區，多家收購點違規浸泡防腐劑、濫用三無甜味劑，有經手的工人坦言：「不能吃，有泡藥的」「我們不敢吃。」



毒楊梅事件在內地引發廣泛關注，漳州市食品安全委員會辦公室20日晚間發布官方通報稱，對媒體暗訪涉及的楊梅收購點逐一核查，發現實際涉事收購點共5家，查扣問題楊梅225公斤和一批違規添加劑，並立案調查。

官方稱，持續溯源，追查違法行為，追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加劑20.1公斤，行政立案12起，刑事立案2起、刑事拘留5人。對查處的問題楊梅和查扣的違規添加劑，已全部銷毀。

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

漳州市食品安全委員會辦公室稱，從5月15日開始，即組織開展為期45天的專項整治行動，全面加強楊梅從收購、貯存到銷售的全過程監管，堅決杜絕問題楊梅流入市場。5月16日至5月20日12時，共檢驗楊梅639批次，全部合格。

漳州市品安全委員會辦公室稱，楊梅是漳州的特色優勢農產品，是重要的民生產業，「我們十分珍惜，將以此為鑒，用最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，徹底整治楊梅違規使用添加劑問題，確保果品安全，保護消費者利益，保護果農利益，保護守法企業利益。」

官方稱未來將加強楊梅質量管控，持續落實駐點監督監測、承諾達標合格證等制度，確保產品可追溯、安全有保障，

官方強調，對此次事件給消費者帶來的困擾深表歉意，將以實際行動堅決維護食品安全。

工人：我們自己都不敢吃

據此前報道，每年5月，福建漳州龍海浮宮鎮、白水鎮的楊梅進入集中上市期。福建頻道《第一幫幫團》調查發現，當地多家收購點使用添加了違禁防腐劑脫氫乙酸鈉，以及一款號稱可達蔗糖8000倍甜度的「三無」複合甜味劑浸泡楊梅。

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（看看新聞）

現場還有務工人員提醒臥底記者不要食用這種「泡水」楊梅：「不能吃，有泡藥的」「我們不敢吃。」據報道，單家收購點日銷問題楊梅上千斤，旺季超5000斤（2500kg）。

違禁防腐劑脫氫乙酸鈉。（第一幫幫團）

號稱可達蔗糖8000倍甜度的「三無」複合甜味劑。（第一幫幫團）

不少批發商表示，明知此類添加劑違規，長期食用會損害身體健康。但早熟楊梅本身口感偏酸，還不易存放，加上同行普遍違規添加，自己若不添加，楊梅難以售賣。