肉製品龍頭雙匯子公司豬肉抗生素超標37.5倍　官方致歉：全面排查

近日，黑龍江省市場監管部門發布抽檢通告，內地肉製品龍頭企業「雙匯發展」旗下子公司生產的豬肉產品被曝出抗生素嚴重超標，超標幅度達37.5倍，引發廣泛關注。5月28日，雙匯發展正式發布致歉聲明，表示配合全面排查並整改。



雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。（微博@雙匯）

雙匯子公司豬肉產品被曝抗生素超標37.5倍。（微博@雙匯）

雙匯旗下子公司豬肉抽檢 「林可黴素」殘量超標37.5倍

內媒《界面新聞》報道，近日，黑龍江省市場監督管理局發布抽檢通告顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的豬後鞧肉抽檢樣品不合格。該產品生產日期為2025年8月27日，抽檢取樣地點為黑龍江當地比鄰優選連鎖超市明湖分公司，屬於已經流入終端消費市場的在售產品。

檢測數據表明，該批次豬肉中林可黴素殘量超過相關規定值37.5倍，獸藥殘留超標問題極其嚴重。

黑龍江省市場監督管理局發布抽檢通告顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的豬後鞧肉抽檢樣品不合格。（示意圖/微博@半島網）

據黑龍江市場監管局的信息，長期或過量攝入林可黴素超標的食品，可能引發胃腸道反應、噁心嘔吐、腹瀉，嚴重時可能導致偽膜性腸炎；過敏體質還可能引起皮疹、瘙癢，甚至過敏性休克；大劑量攝入甚至可能影響血液系統，引起白細胞和血小板減少。

雙匯致歉：成立專項工作組進行全面排查

5月25日，雙匯方面曾回應，林可黴素不屬於生豬屠宰環節肉品出廠檢驗的「必檢項目」，本次不合格問題主要是上游養殖環節未按休藥期管理規定出欄生豬導致，後續會加強生豬供應商管理。

「雙匯發展」是內地肉製品龍頭企業。（網絡圖片）

此番回應未能平息公眾質疑，不少消費者及行業人士提出，雙匯作為內地肉製品龍頭企業，未能攔截重度超標產品流入市場，品控漏洞不容忽視。

5月28日，河南雙匯投資發展股份有限公司聲明稱，對於望奎雙匯北大荒食品有限公司豬後鞧肉林可黴素殘量超標一事深表歉意，公司第一時間成立專項工作組，趕赴涉事企業進行全面排查。

聲明指出，2025年10月份至今，望奎雙匯北大荒食品有限公司林可黴素檢測5892批次，監管部門檢測3批次；雙匯全國所有生豬屠宰廠內部檢測38863批次，監管部門檢測8批次，全部合格。

聲明還稱，公司將在雙匯發展下屬各個生豬屠宰廠加強源頭控制，加大檢測頻次，完善全鏈條溯源管理。

雙匯子公司曾被曝光收購含「瘦肉精」豬肉

據天眼查公開信息顯示，望奎雙匯北大荒食品有限公司成立於2008年，由雙匯發展持股75%，黑龍江省北大荒肉業有限公司持股25%。根據雙匯發展2025年年報，2025年，望奎雙匯北大荒食品有限公司實現營業收入14.18億元（人民幣，下同），淨利潤7249.59萬元。

雙匯子公司曾被曝光收購含「瘦肉精」豬肉。圖為雙匯集團大樓。（網絡圖片）

值得一提的是，這並非雙匯發展子公司首次出現食品安全問題。2011年，央視「3·15」晚會曾曝光濟源雙匯子公司收購養殖環節餵食瘦肉精的「健美豬」，大量問題豬肉流入加工生產線，引發公眾關注。