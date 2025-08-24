身價逾百萬！世界冠軍龍吐珠上海做手術「割眼袋」備戰明年大賽
近日內地網絡流傳一段影片，一條曾拿下世錦賽的冠軍「龍魚」（香港稱「龍吐珠」）在上海「割眼袋」，魚主人透露該魚身價上百萬人民幣，此次動手術為的是把狀態打磨到最完美，以利明年繼續參賽。
網傳影片顯示，一名男子拿著剪刀和鑷子，小心翼翼地處理魚眼下脂肪，周圍有多人幫忙打光、拍攝記錄。整個過程耗時不到5分鐘，動完手術後隨即將龍魚放入水缸中「恢復」。
據《極目新聞》報導，影片中的魚曾是2023世界龍魚錦標賽的全場總冠軍，網上檢索發現，當年比賽結束後，傳出冠軍龍魚賣出108萬元人民幣（折合約118萬港元）。
負責操刀手術的廣東魚友向記者透露，影片是近日拍攝，龍魚「掉眼」後雙眼不平整，需要「做手術」修復。手術過程用時幾分鐘，不影響冠軍魚的存活，這種手術在龍魚玩家圈內比較常見，術後可讓眼位更平、側線更順、遊姿更穩，「這條冠軍魚外形是比較完美的，頂級的」。
冠軍龍魚主人則表示，他糾結了很久才決定做「龍魚掉眼手術」，這次手術是在上海完成的，目前龍魚恢復得不錯，「幾年前就有人出價想買這條魚，從幾十萬元到上百萬元，我沒有出。今年把掉眼做好，準備明年繼續比賽」。
公開資料顯示，龍魚體型碩大扁長，軀幹部覆蓋著碩大的、排列整齊的、閃耀著光芒的鱗片。龍魚無論從體態還是從氣勢來說，都極具觀賞性，因此受到人們的喜愛。「掉眼」是飼養在水箱中的龍魚不可避免的經歷，龍魚「掉眼」並不是疾病，它是龍魚生長過程中正常的生理表現。「掉眼」的原因有餵食習慣、燈光的刺激、魚缸周圍活動物的吸引、脂肪堆積等。
