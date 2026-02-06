天價錦鯉「躍龍門」跳缸身亡　老闆含淚煮成酸菜魚　竟是這味道？

2月4日，河南南陽價值千元（人民幣，下同）錦鯉跳缸身亡，主人不捨丟棄，「含淚」做成酸菜魚，品後直言：「味道還行，和普通魚差不多。」



觀賞魚可以吃嗎？

理論上，魚缸裏的觀賞魚都可以吃，但不建議吃。

非食用魚類在培育和養殖的過程中，許多有害物質會在魚體內蓄積，比如增色飼料、催化飼料、抗生素、抗應激藥物等，有可能影響魚肉的味道，也有可能對人體健康產生不利影響。

為什麼很少人吃錦鯉？

人們養殖的魚類裏，有「四大家魚」一說，分別是青、草、鰱、鱅。而為什麼四大家魚裏沒有鯉魚呢？

最普遍的說法是因為唐代皇帝姓李，而鯉魚的「鯉」字犯了皇帝的名諱，朝廷禁止民間飼養捕捉食用，捕撈到的鯉魚必須放掉，販賣食用鯉魚都會被判重刑，民間為了能吃魚，就轉而開發了四大家魚。

另一個說法是四大家魚的說法來自江浙一帶，這裏吃鯉魚的人並不多，養殖量也較少，所以四大家魚裏就沒有鯉魚這一號。

現在隨着養殖技術和運輸技術的發展，市場上能買到的魚的種類太多了，鯉魚反而就成了一種並不是那麼「好吃」的魚了。

鯉魚因為其雜食的屬性，常會在水底的泥沙中尋找食物，這樣鯉魚肉就很容易有「土腥味」，雖然通過淨水飼養、改善飼料配料、烹飪時去腥線和腹腔內黑膜等方式減輕鯉魚的土腥味，但腥味卻幾乎無法根除。

除了常見的鯉魚，其實錦鯉也曾被端上過餐桌。

但一般錦鯉較人工飼養鯉魚的土腥味更重，肉質也更鬆散，口味還不如普通鯉魚，而且觀賞魚在飼養過程中為了顏色更好、長得更快，投餵的飼料中人造色素和激素含量普遍很高（因為並不是用來食用的，就不會受到食品安全限制的制約），也並不安全，所以吃錦鯉沒有流傳開。

