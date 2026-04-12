台灣寵物用藥爭議一文看清：買貓狗藥品要醫生紙？毛孩隨時斷藥？

台灣農業部與衛福部制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原訂7月上路，該寵用藥新制，要求可同時供寵物、人用藥品，需由藥商登錄為「動保用藥」才可直接提供獸醫診所，否則需由飼主持「購藥證明」向藥局買藥，因多項寵物急救藥品尚未登錄，近期引發各界討論，憂心寵物斷藥。



10日下午農業部防檢署舉行「人用藥品管理辦法」修正條文草案討論會議，會議開放直播（編按：最後經現場表決，動物用藥新制暫緩上路）。本文整理本次各界討論重點：

台灣寵物用藥爭議Q&A

Q1：為何需要「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」？

2015年「動保法」修正，納入因動物治療疾病所需藥品不足時，可使用人用藥品，但「藥事法」允許藥商販售藥品對象，不包括獸醫院，二條法規彼此衝突。衛福部食藥署為管理藥品流向，近年加強稽查，藥商擔心挨罰，不再提供人用藥品供獸醫院使用。為求解套，113年農業部及衛福部合作制定「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，簡稱「人用藥品管理辦法」。

衛福部有關動物用人藥議題的聲明。（Facebook@mohw.gov.tw）

Q2：「人用藥品管理辦法」有哪些重點？

「人用藥品管理辦法」採雙軌制，可同時提供寵物、人用藥品，由農業部防檢署列出品項，而這些項目需由藥商調整外盒包裝標示，取消人用藥品仿單，並向防檢署登錄為「動物保護用藥」（簡稱動保用藥），才能由藥商直接提供獸醫院使用；藥商未登錄為動保用藥藥品，若獸醫院需用藥，可開立購藥證明，由飼主向藥局購買，再帶回獸醫院研磨成寵物所需劑量，提供飼主使用。

Q3：新制為何讓獸醫、飼主憂心延誤治療？

截至今年3月31日，公告可供犬貓使用的人用藥品類別品項，防檢署共列出共701項，但僅有144項完成登錄，獸醫界認為，多項急救用針劑、醫用氧氣等尚未登錄，寵物夜間急診，恐因藥局營業時間結束，飼主買不到藥，導致治療延誤；部分急救用針劑只有少數藥局販賣，飼主前往買回，耗時較長，也可能延誤治療。

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Q4：為何藥商不願登錄動保用藥？

全台犬貓數量僅約300萬支，且犬貓體重僅人類10分之1左右，用藥需求遠低於人類，市場規模甚小，且藥商需重新製作動保用藥專用外盒或標籤，並向防檢署申請登錄，藥商評估投入成本與利潤不符，多採觀望態度。

Q5：農業部提出何種解方？衛福部食藥署態度如何？

農業部「人用藥品管理辦法」修正草案第5條，納入開放獸醫師開立「儲備用藥購藥證明」的文字，由獸醫師向藥局購買藥品儲備。不過，該條文形同讓獸醫院可整批購入備用藥品，而非單一購藥證明所購得藥物，提供單一隻寵物使用。

但食藥署表示反對，擔心讓藥品流向不明，反對這項變動。且若開放獸醫儲備人用藥品，反而會讓藥商失去申請「動保用藥」動力。

Q6：藥界提出什麼建議？獸醫界怎麼看？

藥師公會全聯會提出寄存藥品方式，但與農業部方案不同，建議由獸醫院向藥局購買一定數量藥品儲備在獸醫院，遇寵物夜間急診需求時，可先行使用，但後續必須補足文件，開立供單一寵物使用的購藥證明，提供藥局進行登錄。藥師公會全聯會理事長林憶君與獸醫師公會理事長譚大倫日前經會議討論後，對寄存藥品模式達成初步共識。

飼主最關心的是急診用藥問題，因有機會危及寵物性命。（示意圖，Karsten Winegeart/unsplash）

Q7：新制會對寵物看病造成什麼影響？飼主的想法？

獸醫院收費單據較少區分治療費用及藥費，新制改採登錄或至藥局購藥的模式，飼主認為這會讓藥價更透明，藥費更平價、更接近人用藥品。往返藥局取藥可能讓飼主增加負擔，但飼主最關心的仍是急診用藥問題，若因藥局開業時間結束，或位置距急診獸醫院過遠，無法即時取得急救用藥，恐危及寵物性命。

Q8：目前新制推動進度？

農業部防檢署4月10日舉行「人用藥品管理辦法」修正條文草案討論會議，由次長杜文珍主持。依行政流程，辦法修正草案經專家討論後，還需保留預告時間，無法按原訂時間7月上路，且執政黨立委要求本次會議僅搜集意見、不作決議，後續時程尚無定論。

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