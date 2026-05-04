福州31歲男子感染漢坦病毒　高燒腹瀉休克命危　疑家中寵物鼠惹禍

據世界衛生組織通報，一艘在大西洋上航行的郵輪出現漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）疫情，6名患者中已有3人死亡。近期，福建福州一名31歲男子因反覆高燒、一天腹瀉十多次入院，病情急速惡化至休克，需轉入深切治療部（ICU）搶救。醫生最終確診他感染漢坦病毒，患上流行性出血熱。《福建衛生報》報道，患者家中飼養寵物鼠，且有野外活動經歷，懷疑感染與鼠類暴露密切相關。



據《福建衛生報》報道，該名吳姓男子於4月13日因反覆高燒至39.8℃，伴隨渾身乏力、惡心嘔吐、一日腹瀉十多次，前往福州市第二總醫院急診科求醫。醫生發現其血小板明顯下降，肝酶、肌酐等多項指標爆錶，腎周出現積液。

吳男剛住進感染科，病情便急轉直下，血小板一路暴跌，尿量急劇減少，情況十分危重，需緊急轉入重症醫學科搶救。經抗感染、保肝、補液、輸注血小板等全力治療，他才脫離危險。其後病原學結果顯示漢坦病毒陽性，確診為流行性出血熱。目前吳男已轉回感染科繼續治療，進入恢復期，病情整體平穩。

福州31歲男子感染漢坦病毒。（福建衛生報）

福州市第二總醫院感染性疾病一科主任醫師程變巧解釋，流行性出血熱由漢坦病毒引起，漢城病毒是其主要型別之一。醫生經詢問得知，吳先生家中飼養寵物倉鼠，日常有密切接觸史，且發病前他曾有野外活動經歷。

程變巧指出，正規人工繁育的寵物鼠本身並非漢坦病毒天然宿主，一般不攜帶病毒；但若寵物鼠接觸到野鼠、或生活在髒亂環境，仍存在被污染風險。結合患者的臨床表現與實驗室檢查結果，高度懷疑此次感染與鼠類暴露密切相關。

超胖仓鼠（thebluecrossUK@Facebook）

三紅三痛為典型症狀 勿當普通感冒

漢坦病毒主要傳播途徑包括：呼吸道吸入含病毒的鼠排泄物氣溶膠、皮膚黏膜接觸鼠排泄物或被鼠咬傷、以及食用被鼠污染的食物或水。

程變巧特別提醒，出血熱早期症狀與感冒極為相似，極易誤診，但有典型特徵可供鑑別：「三紅」，即顏面、頸部、上胸部潮紅，像「喝醉了」一樣；「三痛」為頭痛、腰痛、眼眶痛；其他警示包括高燒39℃以上、退熱後症狀反而加重、皮膚出現出血點、眼結膜水腫、尿量驟減。

一旦出現上述表現，切勿自行服用感冒藥，務必盡快到正規醫院就診。遵循「早發現、早休息、早治療、就近救治」的原則，可大幅降低重症風險。

程變巧呼籲，流行性出血熱在內地春季（4至6月）為發病小高峰，人群普遍易感。經常野外踏青、露營、勞作的人士；農業、環衛、倉貯、戶外作業者；家中飼養倉鼠、花枝鼠等齧齒類寵物的人；以及老年人、免疫力低下者，均需格外警惕。春季出遊或居家飼養齧齒類寵物者，務必提高防範意識，切勿將早期出血熱當作普通感冒處理，以免延誤治療，危及生命。