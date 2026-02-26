西班牙打工仔午飯時間「飲3公升啤酒」被炒　向公司提告判決曝光

西班牙一名男子在上班時間偷喝酒，搞得自己因此直接丟了飯碗。不過沒想到男子被解僱後心生不滿，向法院提告成功，最後公司必須讓男子復職，或是給予高額賠償金。



據ODDITYCENTRAL報導，這一事件發生在西班牙莫夕亞地區（Murcia），一名電力公司員工在工作時行為異常，引發主管懷疑，於是請私家偵探全天跟監。偵探調查後發現，這名男子多次在午休時到酒吧或停車場飲酒，有次午休甚至還喝下約3公升的啤酒。

公司請私家偵探發現男子午休時飲酒 法院因這理由判他勝訴▼▼▼

公司認為男子行為不符規定，情節嚴重；尤其是男子負責駕駛公司車輛，可能危及公共安全，因此決定將他開除。不過男子不服公司處置，反過來控告公司違法解僱。案件呈交至穆爾西亞高等法院後，法官判決員工勝訴，認為公司解僱是「過度懲處」。

法院裁定，公司得讓男子回到原職工作，或必須支付47,000歐元（約43萬港元）作為補償。法院指出，午休不屬於正式工作時間，因此飲酒行為不完全構成工作失職。其次，公司無法證明男子是否因攝取酒精影響工作表現，或實際危害他人安全。

更關鍵的是，根據當地法規，公司只能解僱「長期酗酒」的員工。由於私家偵探只拍到該員工幾次喝酒行為，法院判定應視為零星事件，而非慣性酗酒。這項判決引發軒然大波，有網民認為法律本該保障勞工權益，但也有人質疑標準過於寬鬆，沒有給予該名員工應受的懲罰。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】