裝修必睇｜買樓後最不後悔的裝潢是什麼？網民盤點七個必做設計

許多多人買樓後，最期待的就是把房子裝潢成自己喜歡的模樣，日前就有人針對新屋裝潢設計發表看法，在論壇上推薦7項室內裝潢設計與使用心得，給還在為此煩惱的人參考。



有民眾在PTT上以「再給我裝潢一次，我還是會做的選擇」為題，分享7項自己認為實用的新屋裝潢設計。

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1.玄關一鍵切斷全屋燈光

「這項十分重要！」他表示，成本極低外CP值也超高：「電源迴路不要接到冰箱等電器就好，出門回家只要一鍵按下去，家中的電燈就能全開全關。」



2.吊隱式抽濕機

他指出，吊隱式抽濕機的優勢在不用倒水、地上也不會一堆電線：「真的很好用。」畢竟台北市天氣潮濕，他裝設2台含管線，花費大約60000元（台幣）。同時提醒想做吊隱式抽濕機的預售屋買家，客變​記得預留梁柱、通風管通過的孔洞，能減少天花板下降的高度。



3.天花板間接照明、吸頂燈

他說道，這項是較多人不認同，但自己卻蠻喜歡的：「有些人覺得間接照明會積灰塵，但我覺得優點在不會直視光源本身，眼睛相對之下更舒適，也能提供足夠的亮度。」他也建議，4000K的自然光是最剛好的，黃光太暗、白光又像補習班；吸頂燈則是來補足間接照明不足時所需的光源。



4.廚下淨水器

他提及，現今廚下淨水器幾乎是居家必備品，較懶惰的人基本上都會標配加熱型淨水器：「但常見的品牌，比較多都是有儲熱水箱的，久了會滋生水垢，有瞬熱型淨水器基本上少了一個水箱，收納空間增加，會方便許多。」



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5.浴室沸石型抽濕機

他說，新樓應該皆會有當層或當戶排氣，即使沒有開窗，沸石型抽濕機都很好用，甚至比開窗的更乾燥：「即便外面在下雨，也能在家曬衣服。」



6.系統櫃做滿

他指出，系統櫃一定要頂天立地的做滿，不要留空間才不會積灰塵。



7.電子鎖用密碼或磁扣

最後，他提醒，大門的電子鎖不要使用指紋辨識，很容易失靈、故障或沒電，沒有磁扣或密碼式的好用。



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此文一出也引起熱烈討論，不少人紛紛表示：

「指紋超難用的＋1，最好用還是磁扣；第一項CP值超高，吸頂燈我也很愛，吸頂燈能調亮度顏色的真的棒， 我在臥室、書房都有裝」

「我用指紋的電子鎖，覺得超好用，回家直接按了就開門，不用再淘卡片之類的出來感應，使用三年了也沒故障過」

「我覺得馬桶也需要智慧化」

「指紋辨識超好用，加上門鈴裝一個遠端按鍵，回家只要用手機按一下操控，一樓大門也不用拿鑰匙了，進出門都不用拿鑰匙超方便」

「裝潢除了美觀，重點是讓屋主的『居住體驗』更好」。



設計師曝2大NG裝潢最好別做

那麼除了網友分享的必做裝潢，有哪些裝潢最好不要做呢？台灣室內設計師「豪哥」在YouTube頻道分享兩大裝潢NG選擇，強烈不建議使用壁紙。



首先，潮濕氣候易讓水氣附著壁紙，若未常開窗或使用抽濕機，室內容易產生霉味。其次，壁紙難以更換，黏貼過後很難完全撕除，導致翻新時只能再次貼上壁紙。此外，豪哥建議避免使用塑膠地板，因為殘膠難以清除，不適合長期居住環境。他建議選用卡扣式或超耐磨地板，以確保品質與耐用性。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：最不後悔的裝潢是什麼？過來人點7大必做項目！重新選擇也一定會做】