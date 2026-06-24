新人海底撈擺酒30圍請305名親友僅花2.4萬　店家安排「一路生花」

傳統婚宴多選擇酒店或婚宴會館舉辦，但陝西省渭南市近日有一對新人別出心裁，選擇在知名連鎖火鍋店海底撈舉辦婚禮，不僅席開約30桌、宴請305名親友，更因熱鬧歡樂的氛圍在網絡上引發熱議。



新人海底撈婚宴 305名賓客嗨翻

根據《九派新聞》報道，新娘高女士表示，婚禮於6月16日舉行，靈感來自先前在網絡上看到其他人在海底撈舉辦婚禮的分享。她認為，年輕人的婚禮最重要的是開心與自在，希望能辦得新穎、有特色，因此決定嘗試不同於傳統婚宴的方式。

陝西省渭南市近日有一對新人在海底撈辦婚宴，宴請305名親友。（截取自抖音@星Yu）

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高女士指出，海底撈向來以熱情服務和帶動氣氛聞名，因此對婚禮現場效果相當有信心。實際舉辦後，也確實超出預期。婚禮當天，店家特別安排「一路生花」儀式，由服務人員分列兩側，隨著新人步入會場依序獻上鮮花，並齊聲送上「新婚快樂」祝福，讓新人備感溫馨與感動。

她回憶，當自己和丈夫在眾人的祝福聲中走過那段路時，內心相當感動，留下難忘回憶。巧合的是，婚禮當天同時也是她的生日，海底撈員工還特別穿上玩偶裝與現場賓客一起唱歌、跳舞慶祝，讓婚宴宛如大型派對般熱鬧歡樂。

30桌婚宴只花2.4萬元人民幣

據了解，婚禮場地規劃採室內外分工方式，海底撈負責店內用餐區布置與餐飲供應，戶外儀式及婚禮流程則交由婚慶公司設計安排。當天共有305位親友出席，餐飲費用約2.4萬元人民幣，平均每桌約800元人民幣，在當地屬於中等消費水準。

新人曬出賬單。（截取自抖音@星Yu）

高女士也提到，海底撈設有4人桌、6人桌及10人桌等不同座位配置，能依照親友關係安排座位，避免不熟識賓客被迫同桌用餐，提升整體舒適度。

對於這場與眾不同的婚禮，雙方家長都給予高度支持。高女士表示，父親從小便鼓勵她自主做決定，因此並未干涉婚禮形式；奶奶也相當開明，認為只要新人開心就好，並強調婚禮主角是新人本身。家人的支持，讓她更能放心實現自己的創意婚禮構想。

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