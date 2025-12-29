男子腳氣摳破皮長滿｢椰菜花｣感染HPV　一關鍵器官成病毒｢搬運工｣

據《揚子新聞》報道，江蘇南京的李先生因一個習慣性「摳腳」動作，將腳上長出的水泡抓破後，蔓延出「椰菜花」狀腫塊，一度被懷疑是惡性腫瘤。 後來，他在南京市第二醫院湯山院區被確診為因HPV感染引起的尖銳濕疣。醫生分析，這與李先生摳腳後未徹底洗手，將身體其他部位的病毒「搬運」至足部有關。



據揚子新聞報道，兩年前，李先生發現腳上出現數個小水泡並伴有瘙癢。他抓撓並挑破水泡後，破潰處逐漸長出一塊黃白色、形似「椰菜花」的腫物。經當地醫院檢查後，醫生提醒李先生需警惕卡波西肉瘤（一種與免疫力低下相關的惡性腫瘤）的風險，但因經濟壓力，李先生暫未深入診療，選擇回家觀察。

摳腳（視覺中國）

隨後，腳部腫物持續生長，逐漸覆蓋整個前腳掌，但李先生並未出現卡波西肉瘤常伴的皮膚、口腔或肺部等其他症狀，這讓他對診斷產生疑慮。於是，他前往南京市第二醫院湯山院區感染性疾病二科就診。

科室主任池雲接診時發現，患者腳趾、前腳掌及腳底已被「椰菜花」狀腫物完全包裹，肛周也有少量類似表現，結合病情長期局限於皮膚、無全身症狀的特點，考慮可能為病毒感染引起的巨大疣體。後經實驗室與病理檢查，最終確診為HPV感染引起的尖銳濕疣。

由於疣體存在時間長、範圍廣，藥物難以起效，整形美容外科主任醫師胡亮為其進行了長達兩個多小時的手術，在確保足部功能不受影響的前提下，徹底清除了疣體。（揚子新聞）

池雲分析，李先生足部感染的原因與其生活習慣密切相關：他身體其他部位存在HPV感染，通過手部搔抓，將病毒帶到足部；同時患者免疫力長期低下，且患有腳氣，足部皮膚有破損，為病毒創造了入侵條件，而手部因清洗頻繁，病毒不易存活，故未發生感染。

手部接觸病毒後未徹底清潔，就又去觸碰足部，無意間充當了病毒的 「搬運工」（視覺中國）

此外，池雲強調，足部尖銳濕疣在臨床上極為罕見，與患者免疫力嚴重低下密切相關。她特別提醒免疫力較低的人群，一旦皮膚出現異常病變，應避免自行挑破、搔抓或隨意用藥，務必及時到醫院明確診斷，進行規範治療。