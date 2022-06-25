腳底痕癢是香港腳抑或濕疹？醫生教3招分辨　亂搽藥膏恐加重病情

夏天到，有些人會發現腳底癢，甚至會起水泡，你知道是香港腳，還是濕疹嗎？當心香港腳、濕疹沒有分清楚，自行亂抹藥膏，小心愈治療愈糟糕。



香港腳、濕疹 成因大不同

台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，香港腳是黴菌感染造成，夏天潮濕加上悶熱很容易流汗，尤其是好發於胯下股間及趾縫；汗皰疹則是濕疹，屬於自體免疫疾病，也是一種過敏的現象。

江坤俊表示，當季節變換時，身體免疫力改變，就容易誘發汗皰疹，或是吃到致敏食物、碰到清潔劑，甚至熱水、冷水，另外，心情不好、壓力太大，也都可能誘發汗皰疹。

3招分辨香港腳、汗皰疹（點擊下圖看清👇👇👇）

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腳底癢、長水泡，是香港腳還是汗皰疹？江坤俊提到，香港腳、汗皰疹都會引起皮膚、長水泡，一般來很容易混淆。

1.位置

香港腳好發於趾縫，汗皰疹好發於腳掌。要注意的是，嚴重香港腳有可能誘發繼發性汗皰疹。

2.季節

香港腳好發於夏季，汗皰疹好發於季節變換。

3.是否接觸刺激物

曾接觸清潔劑、冷熱水，可能是汗皰疹。

江坤俊說明，治療香港腳是使用抗霉菌藥膏，而治療濕要使用止癢類固醇，如果沒有對症下藥，病情會越來越嚴重。舉例來說，治療香港腳使用止癢類固醇，就會抑制免疫力，造成皮膚愈抹愈紅、愈抹愈腫，千萬不要亂抹藥膏。

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