汗皰疹和香港腳怎麼區分？醫揭這6差別　教9招止癢預防汗皰疹復發

汗皰疹原因是甚麼？汗皰疹藥膏推薦哪種才有效？汗皰疹治療要選哪一個？汗皰疹會傳染嗎？汗皰疹和香港腳怎麼分辨？本文一次看懂。



汗皰疹原因是甚麼？甚麼是汗皰疹？汗皰疹是濕疹

汗皰疹原因有哪一些？為甚麼會不時長出汗皰疹？台灣中醫師鄭安斌指出，汗皰疹是一種常見的濕疹，雖然有「汗」字，但與汗腺無關，它是一種體質性濕疹，好發在季節交替時後，台灣台中榮民總醫院傳統醫學科醫師有昱也分享，汗皰疹常見誘發原因如下：

1. 環境濕度、溫度改變

2. 生活壓力、情緒

3. 異位性皮膚炎病史

4. 體質對金屬（鎳、鈷、鉻）過敏，包含接觸到金屬配件，常見：項鍊、眼鏡、耳環、皮帶扣等。或是吃到相關食物如：罐頭、豆類、麵條、麵包、巧克力、起司、咖啡、茶葉、堅果、菇類、洋蔥、牡蠣等

5. 接觸到酒精、清潔劑、化學物品等刺激物質



汗皰疹症狀有哪些？水泡、紅疹、脫皮都要當心

汗皰疹症狀包括初發時會在手掌、手指側面或是腳掌、腳趾側面，出現紅疹或者一顆顆小水泡，奇癢無比，相關症狀為下方所列：

1. 透明水泡

汗皰疹典型症狀是透明水泡，通常是1mm～5mm大小，可能單顆或群聚出現在腳趾、腳底、手指、手掌等部位。

2. 劇癢

汗皰疹發病時會感到非常癢。

3. 紅色丘疹

汗皰疹有時也會出現水泡以外表現，例如在水泡出現前，可能先呈現紅色的丘疹。

4. 乾燥脫皮

汗皰疹水泡出現約2周後，可能會有乾燥脫皮。

5. 角質增厚

汗皰疹若在同一部位反覆發病，再加上搔抓摩擦，還可能出現角質增厚病灶。

汗泡疹好發族群有哪些人？20～40歲左右女性最好發

汗皰疹高風險族群為任何年齡層，但以5族群最容易發生：

1. 20～40歲左右女性

2. 愛清潔

3. 長期接觸水或化學物質

4. 異位性皮膚炎患者

5. 對鎳、鈷、鉻過敏



如果不小心長了汗皰疹該怎麼辦？要擦哪種藥膏治療汗皰疹才有效？專家推薦嚴重者可考慮照光治療，並以藥膏搭配凡士林，改善汗皰疹等相關症狀。

汗皰疹藥膏推薦怎麼擦？汗皰疹治療哪個有效？

一般來說，汗皰疹發作時，台灣醫師會開立類固醇外用藥膏讓患者塗抹，合併口服抗組織胺藥物止癢，如果症狀非常嚴重，無法控制又屬於急性期，則建議口服類固醇。

台灣衛生福利部南投醫院皮膚科醫師李瑜芬表示，治療汗皰疹會依患部範圍及症狀進行合適的治療，大部分會開立藥膏讓患者塗抹，搔癢嚴重的患者則會建議口服藥物；若反覆感染持續6個月以上，經醫師評估後可針對局部嚴重部位，考慮進行照光治療，運用特定波長的紫外線光照射皮膚，改善病況。

台灣亞東醫院傳統醫學科醫師劉亮吟則指出，汗皰疹起水泡時，可以外用紫黃藥膏，水泡會較快吸收。水泡之後，發生脫皮時，紫黃膏或紫雲膏均可。

汗皰疹長腳上？汗皰疹、香港腳怎麼分？

台灣皮膚科醫師趙昭明表示，很多時候連皮膚科醫師都會搞錯香港腳或汗皰疹，汗皰疹是長小水泡，但到後期其實與香港腳一樣，也會脫皮、脫屑，不過仍可參考水泡位置，汗皰疹多在腳掌、腳趾頭邊緣、腳趾縫、手部。

香港腳與汗皰疹差別（健康2.0提供）

香港腳則多在腳趾縫、腳掌，其他分別如圖。

汗皰疹會傳染嗎？汗皰疹是體質性疾病不會傳染

汗皰疹會傳染嗎？汗皰疹與汗疹無關，皮膚科醫師林旻憲表示，汗皰疹不是黴菌（香港腳），更不是疱疹病毒引起，它是一種內因性濕疹，或者可以說是一種體質性的疾病，不用擔心會傳染。

皮膚科醫師趙昭明說明，香港腳會傳染，可能從腳部延伸到身體、臉部甚至頭皮，甚至共穿拖鞋、一起洗襪子也容易傳染；而汗皰疹不會傳染，它和自體免疫系統有很大的關聯。

汗皰疹能根治嗎？汗皰疹多久會好？

汗皰疹與免疫系統有極大關係，而且多半無法痊癒，只能控制症狀，有時候一遇到壓力，或是接觸清潔劑、黴菌、食物過敏、光過敏等，都可能誘發汗皰疹，而這些誘發因素可能因人而異。

有患者是美髮、美甲師，因為接觸含鎳的金屬器具而誘發汗皰疹；也有患者從事水泥工作，因為水泥含有鉻而誘發過敏；甚至有人發現自己一喝咖啡就會長汗皰疹，一旦發作，整個病程約持續3周左右。

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汗皰疹擦凡士林有效嗎？

汗皰疹可以擦凡士林，李瑜芬醫師建議，汗皰疹患者可以嘗試在晚上塗抹醫師開立的藥膏，之後再裹上一層凡士林，並戴上手套。除了避免藥膏沾到其他地方，也能夠幫助吸收，改善乾燥。

平常洗完手覺得非常乾燥的時候，也可以將手擦乾，並塗抹凡士林、保濕乳液等，保護皮膚，以免肌膚過度刺激，造成不舒服。

汗皰疹止癢、預防發作9招

汗皰疹超級癢，一發作讓人痛不欲生，該如何指止癢、預防復發？

1. 維持良好生活作息，睡眠要充足。

2. 少吃容易引起過敏反應的食物，最好飲食清淡，少吃刺激性食物。

3. 避免壓力太大與勞累。

4. 減少使用對皮膚造成刺激的物品。

5. 平時可使用成分單純的乳液塗抹手腳，若手腳接觸到水，一定要完整擦乾。

6. 避免接觸到金屬配件，如項鍊、眼鏡、耳環、皮帶扣等。

7. 防止吃到含有微量金屬的食物罐頭、豆類、麵條、麵包、巧克力、起司、咖啡、茶葉、堅果、菇類、洋蔥、牡蠣等。

8. 可用冷敷墊冷敷患處，幫助止癢舒緩。

9. 穿著寬鬆透氣衣物：盡量選擇寬鬆透氣柔軟的天然材質衣物，避免刺激皮膚。

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