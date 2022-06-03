香港腳｜4大類型一次搞懂未必痕？3方法預防改善記謹保持腳部涼爽

不論男女老少，都有可能得到香港腳，尤其腳汗多又穿不透氣的鞋子，更易使汗水悶於鞋內，引發黴菌孳生，使腳縫間脫皮、發紅，並出現發癢、龜裂，甚至角質層增厚的症狀，回到家脫下襪子後，還可能散發出陣陣腳臭，讓全家人避之唯恐不及。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟為何會有香港腳？除了塗抹藥膏，還能使用什麽方式治療？經過治療後，可以徹底根除嗎？快跟著《Hello醫師》一起了解香港腳的成因與治療方法，還給自己一雙無臭的腳丫子！

引發香港腳的原因、由來（按圖👇👇👇）

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足癬（Athlete’s foot）俗稱香港腳，是指足部遭黴菌感染後所致的傳染性皮膚病，而黴菌常隱身在足部皮膚的角質層，當帶有黴菌的皮屑掉落在襪子裏、地板上、浴室內、床上或梳化上，甚至泳池邊，旁人就可能接觸到這些皮屑，而感染香港腳。此外，黴菌也特別喜愛濕熱的環境，所以足部皮膚容易出汗者，遭黴菌感染而得到香港腳的風險較高。

香港腳的由來

香港腳一名可追溯至鴉片戰爭時期，當時清朝戰敗簽訂《南京條約》，將香港割讓給英國。位處北方、氣候寒冷乾燥的英國人來到香港後，對於當地潮濕炎熱的亞熱帶氣候相當不適應，加上穿著皮鞋的習慣，不透氣且潮濕鞋內環境給了黴菌優良的繁殖空間，讓許多英國人雙腳長了水泡且奇癢無比。當他們回國就診後，英國當地的醫師因從未見過此種病狀，遂將其稱為香港腳。



不一定會癢！香港腳4大類型一次搞懂

1. 趾間型

趾間型是多數香港腳患者感染初期的表現形態，症狀多為趾間脫皮、紅疹、搔癢、糜爛及脫屑，且較常發生在第4與第5的腳趾縫之間。

2. 厚皮型

厚皮型香港腳常見症狀包括角質層增厚、皮膚乾燥及脫皮，發生的位置則多在腳掌與腳跟附近。與許多人印象中的典型症狀不同，厚皮型香港腳並不會出現發癢症狀，所以很多此類型的香港腳患者常會忽略自身的症狀，而延誤治療。

3. 水泡型

當香港腳症狀較為嚴重時，就有可能發展為水泡型香港腳。水泡型香港腳患者的足底或足緣會出現大小不一的水泡，並伴隨搔癢或疼痛感，通常在黴菌感染治癒後，上述不適症狀就會消失。

4. 潰瘍型

潰瘍型香港腳患者的趾間死皮下，經常出現發紅、易裂的糜爛面，有時會感到疼痛，若未及時治療，患處會由趾間逐漸擴散到腳掌及腳背。

由於潰瘍型香港腳的傷口經常暴露外，因此更易遭細菌感染，應盡快就醫治療為佳，否則可能會使病況加劇，引發蜂窩性組織炎。

香港腳2大常見治療方法

治療香港腳主要以外用藥膏為主，嚴重時則需搭配口服藥品，以下分別為大家介紹：

1. 外用藥膏與液劑

治療香港腳的外用藥品繁多，通常以藥膏為主，而目前市面上藥膏中多含有唑類與丙烯胺類成分，建議應至皮膚科就診後，再依照醫師及藥師指示塗抹治療。塗抹外用藥膏時，應包括病灶外圍2公分正常皮膚區域，並加以按摩使藥膏吸收，治療時間約需2~6週，通常為1個月。

針對腳氣問題，中醫有以下治療方法可供參考，主要是從穴位按摩、使用藥材泡腳及改善生活習慣出發（按圖👇👇👇）：

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以下為香港腳外用藥膏與液劑的名稱、使用方式與注意事項：

- 黴可舒乳膏（Mentax Cream）：每日需適量塗抹黴可舒乳膏2~3次，可有效治療香港腳趾間的黴菌感染；塗抹藥膏後可能會出現發紅、發癢等副作用。此外，若開封6個月後未使用完畢，就應將其丟棄。

- 優足達親水乳膏（Exelderm Cream）：每天應適量塗抹優足達親水乳膏2~3次，可有效治療香港腳趾間黴菌感染；塗抹藥膏後，可能使皮膚受到局部刺激及疼痛。開封後使用期限為6個月，過期應丟棄。

- 美康乳膏（Mycomb cream）：主要用於治療濕疹、過敏性及發炎性皮膚病、香港腳及其他續發性細菌或黴菌感染，一天需塗抹2~3次；塗抹於患部後，可能會引發皮膚過敏、乾燥等副作用，若開封後於30天內無法使用完畢，便不得繼續使用。

- 優足達液劑（Exelderm Solution）：每天應適量使用2~3次，可治療香港腳、股癬、體癬、汗斑及皮膚遭念珠菌感染等問題，使用時注意不要觸摸到眼部、黏膜、嚴重糜爛或有外傷的部位。另外，於塗抹優足達液劑後，可能會引發皮膚局部搔癢感、輕微刺激感、灼熱感、發炎、接觸性皮膚炎等副作用。若優足達液劑開封後30天內無法使用完畢，請將其丟棄，勿繼續使用。



2. 口服藥

除需塗抹藥膏外，香港腳症狀較為嚴重時，醫師可能會建議患者搭配口服藥治療，以下2種是治療香港腳較為常見的口服藥：

1. 療黴舒錠（Lamisil tablets）：療黴舒錠多用於治療腳趾甲黴菌感染、髮癬或其它透過局部治療已無效用之皮膚黴菌感染，每日服用1顆即可，建議應於飯後立即服用，以獲得最佳吸收效果。患者服藥後可能會出現厭食、噁心、倦怠、腸胃不適、便秘等副作用，而孕婦、對此藥成分過敏者、心室功能異常者則應避免使用。

2. 適撲諾膠囊（Sporanox）：可有效治療全身性或深部黴菌感染、灰指甲及髮癬，每日需服用1顆，建議應於飯後服用，以利藥效吸收。



如何預防與改善香港腳？（按圖👇👇👇）

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香港腳為傳染性皮膚病，若想徹底根治，不僅需耐心按照上述治療方法，定時塗抹藥膏、液劑及服用口服藥，也需養成良好衛生習慣，切斷傳染途徑，才能有效改善香港腳，預防2次感染復發：

1. 腳部保持通風涼爽

- 容易流腳汗者可穿純棉吸汗的襪子，保持腳部乾燥。外出時，可攜帶襪子在外替換，並於鞋內撒上如滑石粉之類的粉末或在腳上擦止汗劑，以減緩出汗。

- 回家後應趕緊脫下襪子，將足部沖洗乾淨，並用風筒吹乾，才可防止黴菌孳生。

- 由於潮濕的腳縫是黴菌孳生的溫床，因此建議於洗澡、游泳完或從事會讓腳碰到水的活動後，記得要將雙腳擦乾，若能風筒吹乾則更佳。

- 選擇通風的鞋子（如涼鞋），若因工作或場合要求必須穿包覆的鞋子，應以真皮或布料材質為佳，避免選擇塑膠及合成皮製的不透氣鞋類。

2. 避免交叉感染

若家人當中有香港腳患者，應避免共穿室內拖鞋或外用鞋，並將彼此的襪子分開清洗，以避免交叉感染。

由於黴菌可能附著於家中地板，建議應改掉赤腳在家中走動習慣，改穿室內拖鞋，降低遭黴菌感染或傳染給其他家人的風險。

3. 定時擦藥不偷懶

定時塗抹香港腳藥膏不僅有止癢功效，其主要作用是消滅雙腳的黴菌，因此務必依據醫囑勤擦藥，勿自行停藥，導致黴菌殘留再度孳生，致使香港腳反覆發作而難以痊癒。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：治療香港腳靠這5招！了解香港腳4大類型，徹底根治沒問】

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