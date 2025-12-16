威士忌變液體黃金　市場規模上看近千億美元　中國酒廠乘勢崛起

威士忌是一種以穀物為原料，經蒸餾與熟成製成的酒類，其源流可追溯至中世紀煉金術與修道院文化中出現的蒸餾酒「生命之水（Aqua Vitae）」。隨著全球威士忌市場逐年成長，除了歐美傳統產區外，近年日本、中國內地與台灣等地也相繼投入威士忌釀造，逐漸受到國際關注。



全球威士忌市場規模於2022年已達640億美元（約5000億港元），並預估在2028年將成長至913億美元（約7100億港元）。市場預計將以年均約6％的速度持續成長，顯示威士忌仍是未來備受關注的產業，也帶動包括內地與台灣等亞洲地區積極投入威士忌釀造與市場布局。由日本釀造的日本威士忌不僅在國內享有盛名，在海外市場同樣評價極高，被公認為世界五大威士忌之一。

近年中國大陸、台灣、日本等地也相繼投入威士忌釀造。（示意圖/pexels@pixabay）

來看看這些備受關注的亞洲威士忌品牌：

日本1929年推首款國產威士忌 長期熟成商品具高收藏價值

日本國產威士忌的蒸餾始於1923年關東大地震發生的那一年。日本第一座麥芽威士忌蒸餾所壽屋山崎工廠（現為山崎蒸餾所）於京都近郊動工興建，正式揭開日本本格威士忌釀造的序幕。此時，距離威士忌傳入日本已整整過了50年。1929年，日本第一款國產威士忌「三得利威士忌白札」正式問世，標誌著日本威士忌商品化的起點。

第二次世界大戰爆發前，東京釀造、NIKKA等企業也陸續投入威士忌事業，產業雛形逐漸成形。戰後隨著日本生活型態西化、飲食習慣轉變，威士忌開始真正走入日本大眾生活。大量業者相繼投入市場，釀造技術亦不斷精進，最終確立了作為「世界五大威士忌」之一的獨特地位與風格。

隨着全球需求持續攀升，日本產威士忌長期面臨原酒供應不足的問題。其中，長期熟成產品尤為稀少，具備高度收藏價值，近年屢屢以高價成交。三得利烈酒旗下、長期熟成的單一麥芽威士忌「山崎55年」2022年在美國紐約進行拍賣，以60萬美元（約467萬港元）成交，反映出日本威士忌在國際市場上的高度人氣與收藏熱度。

2023年，日本的威士忌出口額達500億日圓（約25億港元），與2015年相比規模已接近成長5倍。根據日本國稅廳資料，截至2023年3月底，日本持有威士忌製造許可的業者共有181家，以燒酎釀造聞名的鹿兒島縣，威士忌製造業者數量居全國之冠。相關人士分析，對於原本就具備蒸餾酒釀造技術的燒酎製造商而言，跨足威士忌領域的技術門檻相對較低，這也是近年日本地方中小業者積極投入威士忌生產的重要原因之一。

中國消費者不只愛白酒 威士忌市場估將現88%成長率

中國烈酒市場長期由「白酒」主導，市佔率高達97％。不過，近來市場正悄悄出現變化。雖然受到新冠疫情影響，2023年中國威士忌市場一度出現短暫放緩，但整體規模仍已成長至全球第4大市場。展望未來，自2023年至2026年間，中國威士忌市場預估將出現高達88％的驚人成長率，發展潛力備受看好。中國酒廠也在全球威士忌市場中，逐步開闢新的發展空間，成為值得關注的新勢力。

威士忌在中國市場長期屬於小眾酒類，直到2000年代以前，都未能真正打開主流市場。2021年被視為中國威士忌市場大幅成長的關鍵一年，被稱為「中國威士忌元年」。中國本土威士忌產業也加速布局。截至2023年，中國境內包含規劃中與建設中的蒸餾廠已達40家，顯示中國國產威士忌進入快速擴張階段。

中國精釀啤酒龍頭之一的熊貓精釀酒業已正式跨足威士忌市場。公司創辦人兼董事長夏語林表示，中國威士忌市場的潛在規模極為龐大，公司希望以長期視角培育品牌。他指出，雖然中國的白酒文化歷史悠久，但從日本的經驗來看，在清酒與燒酎之外，威士忌同樣成功被市場接受，因此並不認為「中國消費者只會接受白酒」。在他看來，中國酒類市場的口味結構，未來仍有相當大的多元化發展空間。

目前，中國的國產威士忌幾乎都仍處於起步階段，多數酒廠才剛開始蒸餾，熟成時間普遍不滿兩年。因此，國產威士忌要在中國市場形成規模化流通，仍需再等上數年。

KAVALAN噶瑪蘭威士忌成台灣之光 外國遊客瘋搶

在全球獲得高度肯定的「日本威士忌」之後，「台灣威士忌」正緊追在後。台灣運用原本被視為不利於威士忌釀造的亞熱帶氣候，透過創新手法反而化為優勢，驚艷世界。《日經》指出，引領這股革新浪潮的關鍵人物，正是兼具謙遜性格與行動力的金車集團總經理李玉鼎。

外界過去認為威士忌必須在寒冷地區生產，然而李玉鼎打造的噶瑪蘭威士忌卻來自亞熱帶的台灣。他將原本被視為不利條件的環境反過來運用，採取前所未見的製作方式，也因此引起業界高度關注。一名日本酒類製造商高層回憶當時的震撼表示：

他們善用高溫環境讓熟成速度加快的特性，使生產效率大幅提升。這種顛覆性的思維，我從沒聽過。

他指出，一般情況下需耗時15至20年的製程，被縮短至約原本的三分之一。

噶瑪蘭威士忌已接連在具世界權威性的「世界威士忌大獎（World Whiskies Awards，WWA）」中，奪下單一麥芽威士忌類別的最優秀獎項。其蒸餾廠的產能在2019年就已成長至全球排名第十的規模。

於2025年舉辦的第30屆英國ISC國際烈酒競賽中，噶瑪蘭威士忌再創佳績，不僅榮獲「世界產區年度酒廠冠軍獎盃」，更在賽事中奪得5面金牌，歷年累計金牌數正式突破950面。隨著噶瑪蘭威士忌名聲遠播，也逐漸成為日本、韓國遊客來台必買的伴手禮之一，展現台灣威士忌在國際市場的影響力。

