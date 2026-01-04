中國培育鑽石產佔全球約70%？河南這小縣把鑽石變成「白菜價」！

如果說全球近半鑽石產自中國一個小縣城，大家能相信嗎？確是如此，雖然這裏說的鑽石並非從礦場開採，而是在工廠「培育」出來的，但都是真鑽石。「培育鑽石」到底是甚麼？把鑽石變成「白菜價」的小縣城又在甚麼地方？



研發培育鑽石始於19世紀末

培育鑽石和天然鑽石的化學成分沒有分別。圖為用培育鑽石製作的首飾。（網上圖片）

說培育鑽石得從天然鑽石開始。天然鑽石是碳元素在地下深處經過數以億年計高溫、高壓而形成。由於它是最堅硬的自然礦物，又純淨、美麗，所以中世紀以來，一直被西方視為永恒承諾和真摯愛情的象徵。當然，更多未達寶石級的鑽石，會被作為工業用途，例如破碎變成粉末，用以製造切割、研磨和鑽孔工具等。

天然鑽石是不可再生資源，亦有一定稀缺性，所以19世紀末開始便有科學家研究它的形成機制，希望複製條件，從而人工培育鑽石。

1950年代，技術迎來了大突破，美國通用電氣團隊通過模仿地幔中的高溫和高壓環境，終於做出第一顆「實驗室鑽石」，亦即培育鑽石。

不過，初期的培育鑽石質素較差，遠未達寶石級別，只能作為工業用途。直到20世紀後期，在技術不斷進步下，培育更透明清澈的寶石級鑽石才變得可能。事實上，現在的寶石級培育鑽石與天然鑽石是難以用肉眼或普通工具來分辨的，生產商要在培育鑽石的雷射腰碼上標明「Laboratory Grown」或「LABGROWN」，以資識別。

化學成分 物理性質全一樣

目前製造培育鑽石「高溫高壓技術」和「化學氣相沉積法」兩種路線，中國採用的主要是前者。圖為「高溫高壓技術」使用的「六面頂壓機」。

有一點需要說明，培育鑽石之化學成分、物理性質與天然鑽石是完全一樣，兩者分別只在於生長環境和形成時間，就像自然世界凍結的冰和冰箱裏凍結的冰一樣。

此外，培育鑽石形成過程僅為數天至數周，可以大量生產，這也使一些人心理上覺得它缺少了天然鑽石的珍稀。

無論如何，因為質素不斷提高，培育鑽石此後逐漸為國際珠寶界接納，部份鑑定機構亦為培育鑽石出具證書，美國聯邦貿易委員會亦在2018年把培育鑽石歸入鑽石的大類。

隨着Lady Gaga等公眾人物在重要場合上穿戴，培育鑽石亦為愈來愈多人所認識。央視網一篇報道稱，2025年的全球鑽石珠寶市場中，培育鑽石銷量佔比已超過40%，較2019年增長8倍以上。

鑽石之都柘城 「柘」字怎麼讀？

（當代中國製圖）

說完培育鑽石背景，到底盛產培育鑽石的小縣城是哪個？它就是地處河省東部，商丘市轄下的只有60多萬人口的柘城縣。請注意，柘城的「柘」是木字旁，與拓展、開拓的手字旁「拓」字不一樣，讀音也大不同。「柘」普通話讀zhè，粵語與「借」同音。

話說回來，上世紀50年代，中國為發展製造業，在河南省會鄭州建設了生產磨具的工廠。當時磨具所需的工業鑽石大都依賴進口，國內儲量亦有限，所以當局決定自行研發培育鑽石。至1965年，中國第一部「六面頂壓機」在河南誕生，做出第一顆培育鑽石。自此，河南奠定了在超硬材料的領先地位，相關企業亦佔了中國半壁江山。

轉眼到了1980年代，一位曾在鄭州從事培育鑽石研究的馮姓工程師，響應號召回到家鄉，開設了當地第一家培育鑽石廠。他的家鄉，就是柘城。

雖然馮幾年後便離世，但該工廠已為柘城培訓出一批技術人員，他們亦紛紛創業，從家庭作坊開始，發展出大大小小的培育鑽石企業，以往以辣椒和肉牛為特產的柘城縣，亦轉型成為擁有最先進培育鑽石技術、產量驚人的「鑽石之都」。

鑽石鑲嵌K金戒指 「豉油比雞貴」

柘城的培育鑽石產量佔全國60％。圖為當地工人打磨培育鑽石的毛坯。（網上圖片）

柘城培育鑽石產量有多驚人？據報道，中國培育鑽石產能佔全球約70%，而小小一個柘城，2025年的培育鑽石產量便預計會將增至1,200萬卡拉，佔了中國60%。

媒體稱，柘城的模規生產已把鑽石變成「白菜價」，目前培育鑽石價錢僅及天然鑽石的幾分之一，甚至幾十分之一，一顆1卡拉培育鑽石網上標價普遍只要1,000至2,000元，比鑲嵌它的18K金戒指托便宜得多，「醬（豉）油比雞貴」。

柘城一家企業還在2025年培育出一顆「巨型」鑽石原石，它以156.47克拉的重量，刷新了世界紀錄。

順帶一提，156.47克拉是現階段培育鑽石的「天花板」，惟與天然鑽石一起比較，即使只在中國範圍內，它仍未能稱王，只能排到第三位。至於中國最大鑽石有多大，又有甚麼故事，將另文再述。

柘城的公眾知名度或許不算高，但這小城在鑽石行業絕對赫赫有名。（網上圖片）

