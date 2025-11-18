美國7-11三文治寫「Japanese」即賣貴數倍　反思對「日式」的盲崇

美國7-11最近推出了一款「日式雞蛋沙律三文治」，售價5.19美元（約40.3港元），比一般同類商品貴出三成。包裝上印着櫻花圖案，字體寫着「Japanese Egg Salad Sandwich」，彷彿只要冠上「日式」二字，就能立刻顯得精緻可信。



然而，這款三文治既不是日本進口，也不是日本人製作。有人在社交平台曬出東京7-11的同款，只賣248日元，約合1.6美元（約12.4港元），還能吃出鬆軟細膩的口感。於是，網友調侃：

五美元的日式三文治？笑話吧，連方包邊都懶得去掉。

這並非孤例。無論在歐美還是亞洲，「Japanese style」這三個詞似乎自帶魔力——陶瓷、甜點、護膚品、文具，只要印上「日式」標籤，價格立刻能提高。

有些地區價格更貴：

對外國消費者而言，「日式」幾乎等於「講究」、「可靠」、「做工細」，而這種印象並非廣告虛構，而是日本幾十年積累下來的國家品牌力。

二十世紀七八十年代，日本製造業迅速崛起。索尼（Sony）的隨身聽、豐田（TOYOTA）的汽車、松下（Panasonic）的家電，讓世界第一次認識到「精密製造」的力量。從那之後，日本在全球形成了獨特的信任感——它的產品或許不驚艷，但穩定、耐用、細緻。這種信任跨越了時代，也超越了行業。

無論是電子產品還是食物，只要冠上「Japanese」，人們就會潛意識地認為「不會出錯」。這就是品牌的「信任溢價」。但這種信任並不只來自工業。日本人把「講究」延伸到生活每一個角落。

無印良品的留白包裝、資生堂的柔和配色、京都甜點的分裝方式，都讓「日式」成了審美與秩序的代名詞。它傳達出一種「安靜的高級感」——不張揚、不複雜，卻可靠。歐美中產階層尤其偏愛這種風格，因為它代表了一種克制的現代性，一種「整潔的生活理想」。消費者願意為這種想象多付錢，因為那是一種文化心理的安全感。

然而，當「日式」被反覆複製，它也在被稀釋。如今的「Japanese style」不再意味着真正的日本精神，而更像是一種全球化商業語言。許多商家懂得利用這種印象，把產品包裝成「看起來像日本的樣子」就能賣得更貴。

美國7-11的三文治就是典型案例：味道平平，包裝模仿，卻靠一層櫻花貼紙多收三美元。真正的「日式」，其實藏在細節中——冷藏溫度的控制、方包濕度的標準、蛋沙律比例的平衡。這些看不見的部分，才是「日本工藝」的靈魂：

真正的『日式』，不是印在包裝上的標籤，而是藏在流程與細節裏的秩序。

文化符號一旦能被定價，就會被複製。當年法國靠「浪漫」，意大利靠「手工」，日本靠「匠心」，都在國際市場獲得過溢價。但這種溢價有生命周期。當太多企業開始模仿符號、而非精神時，文化的力量就會變成空殼。

事實上，中國企業在九十年代也經歷過類似階段。那時的日本品牌代表「高端」、「可靠」，不少中國廠商便選擇偽裝成日本品牌——「櫻花」、「富士通」、「松本」、「東芝王」、「東洋之花」，這些名字聽起來都像日本品牌。目的只有一個：讓消費者信任。甚至連廣告語、包裝配色都模仿日系風格，因為那意味着「更值得掏錢」。那一代的中國品牌在模仿中學習，也在學習中尋找方向。

今天，中國品牌已經走到了另一端。製造力、設計力、科技力的提升，讓國產品牌開始脱離模仿，重新塑造自我形象。華為、小米、蔚來、李寧、泡泡瑪特（POP MART）等品牌，正嘗試建立屬於自己的「文化信任感」——不是靠貼標籤，而是靠長期一致的體驗。

日本品牌的啟示在於：品牌溢價的根本，不是廣告或噱頭，而是「信任的持續性」。消費者為豐田付錢，不是因為車好看，而是因為「它不會壞」；為資生堂付款，不是因為奢華，而是因為「它一貫溫和」；為無印良品付款，不是因為設計驚艷，而是因為「它讓人安心」。

這就是中國品牌該學的部分——把製造力轉化為信任力，把信任力升華為文化力。日本花了半個世紀才讓世界相信「日式等於可靠」，而中國品牌如今正處在類似的起點。要讓世界願意為「中國式」設計多付錢，就必須先讓品質與精神相互呼應。

當「日式」不再只是日本的專屬，當「中式」也能代表穩定與講究，那才是真正的文化成熟。那時的中國品牌，不再需要偽裝成別人，也能自成一種世界信任。

