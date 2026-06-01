進言廣達｜共建「港深汕氫能產業走廊」　打破綠色轉型戰略瓶頸

進言廣達｜黃進達



國家「十五五」規劃綱要已將氫能明確為未來重點發展領域及新的經濟增長點。與此同時，國際地緣政治衝突持續衝擊全球能源市場穩定。在此宏大背景下，港深汕三地攜手共建「氫能產業走廊」，不僅是能源政策的區域合作，更是香港精準對接國家戰略、推動綠色經濟發展的歷史性機遇。依託汕頭可再生能源的充沛供給、深圳的核心技術與產業規模，以及香港面向全球的制度標準和應用場景，這一「金三角」產業鏈將全面提升大灣區乃至國家的氫能產業競爭力。



香港氫能瓶頸與三地合作的必然邏輯

去年特區政府頒布《香港氫能發展策略》，從法規完善到配套基建逐步推進。香港立法會已修訂《氣體安全條例》，將用作燃料的氫氣正式納入監管。在實際應用方面，城巴公司已引入全球首輛三軸雙層氫能巴士，目標在2045年前實現「七成氫能、三成電能」的零排放車隊；位於元朗凹頭的首個公眾加氫站也已投入試營運。

然而，香港向綠色能源轉型仍有兩大短板。一是零碳電力供應不足，可再生能源電力佔比僅約1%；二是使用綠色能源的公共交通工具比例極低，氫能公交佔比不足0.1%；更為實際的問題是，本地製氫成本高昂，比傳統柴油貴約三倍。這意味着，單靠香港自身的條件，要實現可持續的氫能商業運營，既缺能源供應、又缺成本優勢。

日前香港中文大學香港亞太研究所聯同香港特區政府機電工程署、香港潮州商會及香港汕頭社團總會，舉辦「打造香港、深圳、汕頭氫能產業走廊」區域合作政策倡議論壇。中大香港亞太研究所副所長鄭宏泰在論壇上精準點出痛點：「我們要推動新興工業化時，香港有一個痛點，就是我們沒有大規模發展再生能源的條件，必定要和鄰近地區合作。」

三地優勢互補形成「氫能金三角」

汕頭是全國五大海上風電基地之一，海上風速年均9至10米/秒，年有效利用小時數近4000小時，海上風能資源得天獨厚。目前，當地正積極推進「海上風電+製氫、製氨、製醇」等多元化利用模式，將不穩定的綠電轉化為可儲存、可運輸的綠色燃料，並加速建設世界級海上風電高端裝備產業集群。立法會議員葛珮帆早前考察汕頭，看到當地正利用「風電+海水直接製氫」技術，將深遠海不穩定的綠電轉化為氫能與綠色甲醇，從而實現綠氫的低成本、大規模製備。汕頭豐富的可再生能源正好解決香港發展氫能的供給瓶頸。

深圳擁有近70家從事氫能技術研發和產品開發的創新型企業與科研機構，已推出電解水製氫設備、氫能重卡、氫能無人機等一系列具自主知識產權的氫能產品，覆蓋了製氫、儲運、加注、燃料電池等完整產業鏈。深圳具備國內領先的產學研融合能力，能在氫能技術攻關和裝備製造領域提供核心支撐，承接上游汕頭的氫能原料供應，開展高效轉化和加工製造。

我們香港擁有國際金融中心優勢，可為氫能項目提供綠色金融、碳交易和國際融資服務。而且，特區政府正在建立與國際接軌的綠氫認證系統，並致力培育本地的氫能品質檢測能力，從而形成新的高增值「綠色新能源檢測服務業」。在這條走廊中，香港的角色是充分利用現代服務業優勢，為產業鏈提供標準制定、檢測認證和金融對接等增值服務；同時大力推廣新能源交通工具的應用示範，包括氫能巴士、氫能貨車以及北都建設中的示範項目，吸引內地氫能技術透過香港走向國際市場，成為聯結內地與全球的綠色氫能示範基地。

自去年十月起，高佩璇博士與鄭宏泰博士已先後聯名致函財政司司長陳茂波、政務司司長陳國基及行政長官李家超，提議香港與汕頭在綠氫生產和供應方面進行合作，結合深圳優勢，構建「港深汕氫能產業走廊」，並獲高度重視。汕頭可供應零碳、平價的海上風電製造綠氫，香港有引入零碳能源的需求及應用場景，深圳則可發揮連接大灣區的作用，三地合作將創造多贏效果。

精準對接國家「十五五」戰略

當前，氫能已被納入「十五五」規劃的核心產業集群。汕頭市委常委、副市長李飛指出，三地絕不能「各做各的」，而應將汕頭的能源生產、深圳的技術研發與裝備製造、香港的應用與金融服務有機結合，形成完整產業鏈。香港依託國家能源優勢，更可發展數據科學、高可靠性計算與存儲業務，以及先進製造業關鍵零部件等新產業。

此外，國家「十五五」規劃綱要首次提出「加快北部都會區建設」。「港深汕氫能產業走廊」倡議與北都發展規劃完美契合。團結香港基金發表的氫能策略報告，建議優先在貨櫃碼頭、工業邨等重型車輛集中區域增設加氫站，並研究在新田或河套設立氫能檢測中心，培育本地品質監測能力。長遠來看，隨着氫能價格因規模化而持續降低，氫能應用可從小範圍試點延伸至全港交通、物流和發電領域。走廊建設還將進一步吸引全球氫能龍頭企業落戶香港，帶動香港整體產業升級。

氫能產業與香港息息相關

氫能不僅與香港有關，而且關係重大。凡舉能源安全、關係碳中和目標、關係北部都會區建設、關係下一代經濟增長點，香港不能獨善其身，亦無法在能源安全上自給自足、以單打獨鬥方式完成綠色轉型。只有與國家能源大局和先進科技全面接軌，才能突破瓶頸，把握新機遇。

建立「港深汕氫能產業走廊」，不只是三地贏得經濟效益，更是助力國家實現「雙碳」目標、推動氫能成為新經濟引擎的關鍵一步。筆者堅信這條走廊對青年一代意義深遠——新產業的生成意味著新崗位、新技能的湧現。

期望香港特區政府與業界積極協作，以「綠氫供應—技術研發—應用場景」的完整生態鏈，盡早將走廊倡議從理念化為現實，共同推動香港成為聯通內地與世界的綠色氫能示範基地。

作者黃進達是香港菁英會主席，全國青聯常務委員，國際潮青聯合會執行會長，香港潮州商會常務會董。



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