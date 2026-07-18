山東人身高冠絕全國！男生1米75淪為矮子？一文打破人均巨人迷思

當其他省份還在討論「男性1米8算不算高」時，總有山東網友表示：1米8只是男生的基礎配置。在山東隨便找個班級，讓後排的男生站一排，身高都不低於一支南方籃球校隊的首發。



那麼問題來了，這究竟是網友們的吹水還是事實真相，山東真的人均巨人嗎？男性身高1米75，在山東到底是個什麼水平？

中國身高看山東

人的個子高不高，是對比出來的。和人均1米4的非洲俾格米人相比，中國人人都是巨人；要是和男性平均身高1米84的荷蘭對比，中國人又顯矮了不少。

所以要想知道山東人的身高在什麼位置，先要和中國整體對比一下▼▼▼

+ 3

網路上大家人均1米8，各大社媒評論區裏的「我朋友1米9」、「我同學2米2」，這種無法驗證的訊息沒什麼用處。中國人現在身高到底什麼水平，我們先來看幾組數據。

根據《中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）》，中國18-44歲的男女平均身高分別為169.7cm和158cm。

由於中國有不少青少年時營養不良，導致身高沒發育起來的中年人，所以這個平均身高並不能代表中國人的真實身高潛力。

關於中國年輕一代的身高，有下面兩組數據值得采信：

2021年國家國民體質監測中心發布的《第五次國民體質監測公報》顯示，中國20-24歲男性群體的平均身高為172.6cm，女性平均身高160.6cm。



此外，一篇2020年《柳葉刀》發布的論文《1985年至2019年在200個國家和地區學齡兒童和青少年的身高和體重指數軌跡》，在中文網路上大火。該論文中給出了一組推算數字，說中國19歲男性平均身高175.7cm，女性163.5cm。

這兩組數據都有一定可信度。前者能獲取大量實測數據，後者使用的計算模型和算法，則更為專業。可能因為採樣範圍、計算參數等因素的不同造成了偏差。綜合考慮的話，《第五次國民體質監測公報》的數據會更靠譜一些。

知道了中國人的平均身高，我們再來看山東人有多高。

因為統計各地人的身高並不是當地統計部門的分內之事，我們只能通過一些機構披露的身高數據來進行側面了解。比如齊魯人才網大數據庫訊息顯示，截止到2019年5月，山東職場男性平均身高為175.36cm，女性平均身高為163.73cm。

而在山東省16個地市中，最高的是日照，男女平均身高分別是176.39cm和164.33cm。相比於全國男性平均的169.7cm和女性平均的158cm，山東職場人平均高了5-6釐米，而日照職場人，則平均高出了將近7cm。

這個身高差可不小了，各位可以想想日常生活中看到的比自己高7釐米的親戚、朋友、同事，估計說話都得仰着頭。

【延伸閲讀】章丘大葱高過姚明 鮁魚餃子半斤1個 山東巨型食物背後的真相（點擊放大瀏覽）

+ 7

山東年輕人，有多高？

山東是個物產非常豐富的地方，既是糧食和蔬菜生產大省，擁有全國最大的蔬菜基地壽光；又是重要的畜牧和海產基地，羊肉產量也僅次於內蒙古和新疆。每逢節假日，全國各地的遊客們紛紛湧入青島、威海等地，「哈啤酒，吃蛤蜊」。

這樣優越的物質條件，讓山東的中老年人都少有發育不良的。走在山東的大街小巷，一眼望去，高個子的中老年人隨處可見。

考古人員在山東焦家遺址發現距今5000多年前身高約1.9米的山東大漢。（截取自微博@央視新聞）

那麼山東年輕人的身高，相比於中國其他地區也那麼出眾嗎？我們來看看數據。

根據山東省教育廳發布的《2016年山東省學生體質健康監測報告》，山東省大學生男性平均身高達到了175cm，女性平均身高達到了162cm。

看起來並沒有那麼大的優勢了，比《第五次國民體質監測公報》裏中國年輕人平均身高只高了2cm左右。要是跟柳葉刀的數據比，反而還矮了點。

山東也算東部發達地區和教育強省，山東的大學裏，天南地北的學生都有。如果只看大學生的數據，可能會有些誤差。

根據《中國兒童保健雜誌》2017年發布的《山東省7-18歲兒童青少年發育水平調查》，山東省發達地區18歲男性學生平均身高為175.89cm，欠發達地區為175.96cm，落後地區為174.51cm。女性數據分別為163.99cm、164.19cm和162.54cm。

這幾個數字綜合來看，山東大學生的平均身高水平略高，達到了將近1米76的水平。而且男性的生長周期長於女性，十八九歲個頭還能長。

網上也能查到一些高校學生的體檢數據。比如2018年齊魯工業大學的體檢數據顯示，該校男生身高平均值為176.41cm，女生身高平均值為163.79cm。

齊魯工業大學的本地生源比例佔比超過了70%，這個數字相對能說明年輕一代山東人的平均身高。

更高的是青島農業大學，根據該校大學生融媒體中心賬號所發布的數據，男生平均身高176.75cm，女生平均身高164.35cm。

【延伸閲讀】日本女生眼中男人最理想身高 調查時直言：做「那件事」更方便（點擊放大瀏覽）

+ 1

通過這些數據，我們可以得出結論。山東人的身高確實遠高於全國平均水平，中年人比全國平均身高大概高了5-6cm，年輕人也高出了4cm左右。

不過山東人的身高漲幅，略低於全國平均水平。說明還是山東省老一輩人營養太好，年輕人的增長潛力沒有別的省份高。

所以說，如果你的身高是1米75，那麼在山東的中老年男性裏面，依舊泯然眾人。而在年輕人中間，大約是中等偏下水平。

山東人，還能長多高？

現在的中國年輕人個頭高得簡直嚇人，年輕一代普遍高於上一代。如果放學時間去附近的學校走一走，就會發現一米八的「壯漢」中小學生隨處可見。

但這其實只是一個特殊時期，過去中國太窮了，很多人都吃不飽飯，所以上一代普遍不高。現在年輕人這一波身高爆炸性增長，其實是在「補課」，補充了足夠的營養，讓身高潛力發揮出來。

前段時間#山東中考考點外全是1米9大男孩#這一話題還登上微博熱搜（截取自微博@山東快一點）

當每一代都能攝入到足夠的營養，孩子跟父母身高差不多，甚至更矮，也就是個平常的事情。畢竟如果每一代人都比自己的父母要高上哪怕一釐米，那麼經過上百萬年的進化，地球上恐怕到處都是跟哥斯拉一樣高的人了。

這種現狀，類似於高智商的父母很大概率會生出資質平庸的孩子，這在生物學領域裏叫做「均值回歸」。

身高無法永遠越長越高，縱觀全世界，日本男性身高長到1米72，就長不上去了；美國男性的身高也定格在了1.76米，隨着拉丁裔的增加甚至還有降低的趨勢；南歐也不到1米77，西北歐和巴爾幹半島能接近1米85。

以上地區的身高增長基本上都已停止，只有欠發達地區還在繼續增長。

其實每個人種都有自己的身高上限，營養水平能決定自己距離這個上限有多遠，到達這個上限之後，就很難再長高了。

非洲南蘇丹丁卡族男人，從小忍飢挨餓也能長到1米8；而在菲律賓，吃得再好能長到1米65就算不錯了。

由於目前中國人均身高仍在猛漲，所以我們並不知道中國人的身高上限在哪裏。但是根據目前的數據幾乎可以斷定，中國身高最高的人就在山東膠東以及遼寧南部一帶的膠遼地區。

按目前的身高數據，山東高個子集中在日照、濟寧、青島、煙台、威海，膠東人普遍高於魯西人。

【延伸閲讀】男性身高矮過多少是「最後底線」？ 台女解畫：存款每百萬加1cm（點擊放大瀏覽）

+ 6

2012《解放軍應徵青年體格調查》顯示，當時全國男性身高最高的地區是大連市金州區，平均身高176.56cm。十多年過去了，這個數字放在全國仍能傲視群雄。

而早些年間，在香港任職的華人警察大多來自山東威海衛。除了威海衛當時是英國的租借地之外，威海人的高大、魁梧、健壯，是他們能被英國殖民政府挑選的主要原因。

總之，膠遼男兒的身高，應該已經無限接近中國人種的身高上限，但十幾年來也是卡在176-177cm之間，逡巡不前了。

我們大膽暢想一下，也許當中國人完成了營養攝入的「補課」，山東沿海和遼寧南部的男性平均身高能達到1米78，中國北方及江浙滬達到1米75，華南、兩湖及西南地區達到1米73。這很可能就是中國人身高的最終形態。

中國年輕一代的身高狂飆，像一場遲來的生物學盛宴，我們用幾十年走完了歐美百年的營養追趕之路。但盛宴終有散場時，當營養紅利釋放殆盡，當基因潛力觸及上限，這場「身高革命」終將歸於平靜。

【本文獲「地球知識局」授權轉載，微信公眾號：diqiuzhishiju】