章丘大葱高過姚明　鮁魚餃子半斤1個　山東巨型食物背後的真相

在中國各省平均身高排行榜上，山東大漢和大嫚們長期佔據榜首位置。根據《2016年山東省學生體質健康監測報告》，山東省大學生男性平均身高達到了175cm，女性平均身高達到了162cm，遙遙領先於其他省份。



有趣的是，這片土地上生長的物產似乎也感染了這種「巨人基因」：兩米五的章丘大葱讓姚明都相形見絀，一斤多重的戧麵大饅頭足以餵飽一個壯漢，半斤一個的鮁魚餃子讓外地食客目瞪口呆。

山東菜總是份量十足。（bilibili影片截圖）

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大梨子、大櫻桃、大包子、大饅頭……山東這片土地彷彿有着神奇的魔力，讓每一樣物產都變得高大。這背後是偶然的自然選擇，還是有着更深層的人文與科技因素？

今天，我們就來探尋一下山東物產「巨大化」的秘密。

進擊的「巨人製造」

山東的物產都很大，這並不是刻板印象，而是真實的情況。最典型的，就是章丘大葱。葱大家都不陌生，大江南北、長城內外都有分佈。一般的小香葱也就20來厘米，大葱能到一米高。那麼山東的章丘大葱有多高呢？2020年有一則新聞：山東濟南市章丘區繡惠街道王金村的葱農苗發勇，種出了高達2.532米的大葱，打破了健力士世界紀錄。2.532米！現如今征戰NBA的「中國巨人」楊翰森（生於山東淄博）身高也才2.18米。所以「你還沒有我們山東的葱高」並不是嘲諷，而是句大實話。

除了大葱，山東也還藏着許多「重量級」的農作物：山農酥梨單個能達到3斤重，重量是普通梨的8倍；主要在山東萊西種植的中華壽桃，大的能有2斤多，堪比《西遊記》裏孫悟空吃的蟠桃；在山東壽光的蔬菜博覽會上，參展遊客能看到重達500多斤的巨型南瓜，這個品種生長速度最快的時候每天都能長5~10公斤，幾乎以肉眼可見的速度膨脹起來。

能有這麼多巨大的物產，其實並不是山東省的土地裏藏着什麼讓生物變大的激素，而是農業科技的產物。上面提到的山農酥梨，是2008年山東農業大學用碭山酥梨和庫爾勒香梨雜交培育出的新品種；而中華壽桃，是上個世紀末科研人員從牟平縣（今煙台市牟平區）發現，並一代代選育成如今這樣巨大的品種；至於巨型南瓜，則是從北美引進的觀賞蔬菜，地地道道的「外來客」。所以，不是山東的物產天然高大，而是技術人員通過各種手段，讓山東的農作物變大。深入探究這一現象，我們會發現山東物產的「巨大化」絕非偶然，而是農業科技、地理環境和市場經濟共同作用的結果。

巨大化的密碼藏在山海之間

作為中國農業大省，山東擁有全國領先的農業科研體系和完備的農業技術推廣網絡。2024年數據顯示，山東農業科技進步貢獻率達到67%，比全國平均水平高出近4個百分點。這種科技優勢，在蔬菜、水果和經濟作物領域表現得尤為明顯。山東不像黑龍江那樣，擁有新開墾的廣闊黑土地。作為中國人口第二大省，論面積不過三個哈爾濱那麼大，但人口卻有上億。

山東是中國農業大省。圖為燕崖鎮櫻桃大棚。（新華社）

但相比黑龍江，山東有兩大優勢——氣候和區位。山東半島如利劍般分開了渤海和黃海，充分享受了海洋對於氣候的調節作用。作為一個北方省份，山東省2024年的平均降水量達到859.6毫米，冬季氣温還高於同緯度的內陸地區。這樣的氣候特徵，讓山東既適合北方喜温蔬果生長，也能滿足部分南方品種的種植條件。

現代產業的發展，交通因素是重中之重。而山東擁有着中國北方最大的港口群和密度全國第一的高速公路網。在此基礎上搭建的冷鏈物流體系，能讓本地產的蔬菜在48小時內抵達全國90%的城市，還能通過海運迅速抵達日韓和東南亞市場。從這個角度來看，山東是最適合當中國「菜園子」的地方。

坐擁氣候和區位這兩大先天優勢，山東省積極發展農業技術。如今，山東自主研發蔬果品種佔比達70%，而全國平均水平是55%。

從消費者心理角度看，「大」是一種直觀且易於判斷的質量信號。比如買水果的時候，人們往往會下意識地認為又大又鮮豔的水果生長周期更足、吸收養分更多，因此也更甜。尤其是在走親訪友的場景下，一斤一個的大蘋果、三斤一個的大梨，看着就有視覺衝擊力。為了能讓種出來的蔬菜水果更加個大、飽滿，山東省各地的農科院、農業研究所等機構都在全力尋找「高大化」的基因。比如山東省果樹研究所選育的魯櫻5號，平均直徑超過了33毫米。放在智利，那就相當於最大的4J級別車厘子。在過去，誰能想到中國本土櫻桃能在個頭上超過車厘子呢？

除了育種之外，種植環節也在為山東農產品的巨大化發力。最典型的是「中國蔬菜之鄉」的壽光，這裏擁有全國最先進的温室大棚技術，能夠精確控制温度、濕度、光照等環境因素。在這裏，普通的番茄、黃瓜在智能化温室中可以長得比常規品種大30%-50%，而且形狀更規整、色澤更鮮豔。

所以，山東省的物產之大，是天時地利人和的共同作用。先天的氣候優勢，疊加依山傍海、交通發達的區位優勢，給農作物生長提供了得天獨厚的條件。在市場需求的刺激之下，山東的農科人也奮發圖強，培育出一代又一代的高大農產品。

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大就是美

在山東，對於大的追求不僅侷限於蔬果。外地人來山東，往往都會驚訝於山東菜的份量之大：山東的全魚宴，用的是十來斤一條的東平湖大魚；蓬萊的鮁魚水餃，標準就是16厘米長，比一般人手掌還大：在青島的王哥莊，當地人做的花樣饅頭最大的有60多斤。

不光是菜碼，山東的餐具也「巨大化」了。山東有種特色餐具叫「海碗」，指的是容積較大、碗口較寬的粗瓷碗，這種碗的容量通常是普通碗的2-3倍，有的直徑能達到7寸（約23.3厘米）。魯西北地區的年節筵席、紅白喜事都離不開它，尤其是在被稱為「鄉村版滿漢全席」的海二八宴上，巨大的海碗盛放着各色山珍海味，彰顯着山東人的敦厚實在。

這些現象表明，山東物產的「大」不僅源於農業科技的推動，更深植於當地獨特的飲食文化之中。從巨型饅頭到海碗盛飯，從整雞大盤到全魚宴席，山東飲食文化中的「大」已經超越了單純的物理尺寸，成為一種身份認同和價值觀的表達。

山東農民在採摘櫻桃。（新華社）

作為孔孟之鄉、禮儀之邦，山東的待客之道講究的是「寧可剩，不可缺」。菜餚的數量和份量必須遠超實際需要，才能體現主人的熱情好客，才符合孔孟之鄉對於體面的需求。如果客人來家裏做客，皺着眉頭說一句「沒吃飽」，那主人家的面子可都丟盡了。這種對「大」的偏愛，反映了山東人豪爽大氣的性格特質。如果剖析其深層原因，則源自於自古以來的社會文化。

山東省是我國傳統農業區，在傳統農業社會當中，富裕的象徵就是滿倉滿囤的糧食。大饅頭、大蒸餃，體現出了農耕文化中對於豐收和富足的嚮往。今天中國人已經不再需要考慮吃飽飯的問題，但是這些巨大的麵食依然作為民俗文化的一一部分傳承下來。

另外，中國北方的食物份量往往大於南方，主要原因是南北方過去的社會形態存在差異。長江、珠江流域的南方城市，由於水運發達、遠離皇權，擁有濃厚的商業文化。這些地方的餐飲行業主要服務於商人階層，所以逐漸呈現出精緻化的特徵。新鮮、清淡能讓人嚐出食物的本味，小份菜量能讓人一頓飯多品嚐幾道不同的菜餚。

而北方的傳統是吃大鍋飯，北方人愛把飯食叫做「伙食」，其中藏着集體生活的記憶——「夥」在古代是個軍事單位，一「夥」是10個士兵。給一「夥」人做飯，首先菜量就不能少。

而且北方氣候條件下，過去冬季新鮮蔬菜供應有限。大顆白菜、整扇豬肉、成筐薯仔更適合長期儲存，而大饅頭、大包子等麵食也因為體積大、水分含量相對低而更耐存放。所以大量囤菜、做大份量，不僅是「有飯同吃、有福同享」的集體主義精神，還是個高效的生活策略。

不過，到了食物豐富的當代，這個策略的負面影響也顯現出來了。據國家食品安全風險評估中心發布的《2021年中國大陸食源性疾病暴發監測資料分析》，我國食物中毒第一大省，就是山東！這與山東人一次性大量烹飪、儲存剩飯剩菜的飲食習慣有一定關聯。什麼已經發芽了的薯仔、冰箱裏放了一個禮拜的豆橛子（豆角）、凍了一年的大蝦、從除夕放到元宵的大鯉魚……如果你的家裏有這些東西，為了健康着想，最好還是清一清。畢竟，今天的中國人早就不用為吃飯發愁了。山東人追求「大」的飲食習慣，也應該轉變為追求「更好、更優、更健康」。

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