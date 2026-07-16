福建少年幫屋苑滅蟲　敵敵畏滲透長褲致中毒　網質疑屋苑違規用藥

近日，福建一名17歲少年協助屋苑滅蟲時，因敵敵畏藥水浸透衣褲致滲入皮膚，引發重度有機磷中毒，一度病危被送入ICU。事件曝光後，引發大眾對皮膚接觸農藥的潛在風險及住宅區用藥規範等問題的討論 。



噴壺滲漏惹禍 少年皮膚沾敵敵畏命懸一線

據《海峽都市報》報道，福建17歲少年小明（化名）幫屋苑開展滅蟲消毒工作時，噴壺老舊滲漏出稀釋後的敵敵畏藥水，滲透長褲並緊貼其臀部和大腿。

起初小明誤將皮膚紅腫刺痛當成花草過敏，自行服用過敏藥處理。但短短數小時，他的雙腳及臀部皮膚大面積灼傷起水泡，情況急劇惡化，緊急送院後轉至ICU，隨後被確診重度有機磷中毒。經醫護多日搶救，小明的生命體徵趨於平穩，脫離險境。

敵敵畏藥水滲入長褲，小明被確診重度有機磷中毒。（新浪新聞）

醫生提醒，敵敵畏、百草枯、敵百蟲等農藥，不只吞食會中毒，藥液滲透力強，可透過皮膚進入血液。初期症狀極易被忽視，一旦發生呼吸肌麻痹或心臟驟停，搶救時間極短、死亡率高。

醫生強調，若不慎接觸農藥或除草劑，必須立即脫掉被藥水污染的衣物，然后用流動清水或肥皂水沖洗患處15至30分鐘，期間禁止使用熱水；無論症狀輕重，必須立刻就醫，切勿抱有僥倖心理。

敵敵畏。（網絡圖片）

網民稱打破認知 質疑屋苑使用高毒農藥合理性

這宗罕見皮膚中毒事件引發社交平台廣泛討論，不少網民驚訝敵敵畏不單誤食會中毒，僅皮膚接觸亦可致命，「這知識才知道，總以為喝了才中毒」。還有網民回憶從前居家常用敵敵畏驅蟲，「我小時候命真大」；亦有網民質疑，屋苑公共區域滅蟲，為何仍會使用敵敵畏這類高毒藥劑。

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據介紹，多地早已明文禁止使用敵敵畏等高毒有機磷農藥，用於住宅區公共衛生滅蟲。廣州市疾病預防控制中心消媒部部長、主任技師李魁彪表示，居民區殺蟲僅能選用低毒、微毒藥品，廣州全面禁止敵敵畏用於屋苑滅蚊，並且優先清理蟲源、物理驅蟲。

廣州疾控回應。（人民日報）

另據《海南日報》報道，敵敵畏相關藥劑早已基本退出公共滅蟲領域，現今主流為安全性更高、易分解的擬除蟲菊酯類藥物。