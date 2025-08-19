基孔肯雅熱｜康復有後遺症、蚊對殺蟲劑有抗藥性？國家疾控局解答

近期，基孔肯雅熱新增確診病例呈持續下降趨勢。國家疾控局赴佛山工作組專家近日接受新華社專訪，解答感染後是否有後遺症，蚊是否對殺蟲劑存在抗藥性等問題。



據佛山市衛生健康局通報，8月17日當地新增報告45宗基孔肯雅熱確診病例。近段時間以來，新增確診病例繼續呈持續下降趨勢。

中國疾控中心傳染病所研究員任東升表示，佛山基孔肯雅熱疫情從高峰期的每天600多宗，穩步下降到每天100宗以內，說明前期的防控措施成效進一步鞏固。目前，佛山新增病例呈現散發狀態，下一步將採取更精準的防控措施，進一步把疫情控制住。

中國疾控中心傳染病所研究員任東升。（新華社）

感染後有後遺症？

北京地壇醫院感染性疾病中心主任陳志海介紹，基孔肯雅熱主要有三大症狀，包括發熱、皮疹、關節痛，持續時間並不相同。最需要關注的是關節痛，其中踝關節痛最為常見，也對患者影響最大，「有的患者早晨起來要下地，腳一踩地，就又坐回床上去了，因為兩個腳踝支撐不住」。

陳志海稱，部分患者出現腰背痛、髖關節痛、膝關節痛等，但基本在1周至3周之內康復。目前，佛山已收治幾千宗基孔肯雅熱確診病例，尚未發現有患者留下後遺症。

陳志海提醒，佛山的患者中有部分90多歲以上長者，由於患有冠心病、高血壓、糖尿病等基礎病，需要格外關注。根據目前研究結果，基孔肯雅病毒有至少3種基因型，但只有一種血清型，意味着人感染一次後，就會產生針對該血清型的免疫力，基本上就不會再感染第二次。

除了長者及1歲以下嬰幼兒之外，有文獻資料顯示，孕婦若在分娩前感染發病，病毒載量很高，新生兒有可能在分娩過程中感染病毒。目前，佛山暫未發現類似病例。

北京地壇醫院感染性疾病中心主任陳志海。（新華社）

蚊對殺蟲劑存在抗藥性？

近期有研究稱，對在廣州採集的白紋伊蚊進行基因檢測，結果顯示相關樣本攜帶對擬除蟲菊酯類殺蟲劑的抗藥性突變。

專家表示，蚊對某種殺蟲劑產生抗藥性是正常現象，但不能因為蚊對某幾種殺蟲劑產生抗藥性，就推斷對所有殺蟲劑存在抗藥性。任東升指出，佛山目前使用的殺蟲劑做過藥效評價實驗，證實有效。

專家介紹，蚊蟲叮咬基孔肯雅熱感染者後，病毒會在蚊體內經過1周左右的外潛伏期，蚊會具有傳毒功能，會一直攜帶病毒直到死亡。由於廣東環境條件比較適合蚊蟲生存，成蚊可以存活1至2個月甚至更長。因此，殺滅成蚊是防控疫情的關鍵措施。任東升稱，目前還未見到基孔肯雅病毒經蚊傳代後傳播的可靠證據。

2025年8月3日，廣東東莞，環衛綠化工人使用煙霧機滅蚊，預防登革熱、基孔肯雅熱等蚊媒傳染病。（視覺中國）

全國對基孔肯雅熱風險如何管控？

近期發布的《基孔肯雅熱防控技術指南（2025年版）》，將內地31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團的基孔肯雅熱流行風險由高到低分為Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類地區。

白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

登革熱和基孔肯雅熱均透過白紋伊蚊傳播，在傳播風險上具有相似性。此次劃分的Ⅰ類地區指媒介伊蚊活躍期較長、既往報告登革熱本地病例較多、聚集性疫情發生風險相對較高的6個省份，包括浙江、福建、廣東、廣西、海南、雲南。

任東升表示，不同等級的風險地區劃分，並不代表當地基孔肯雅熱疫情實際發生的情況，而是根據當地白紋伊蚊的活動周期和既往登革熱的病例數量來劃分。