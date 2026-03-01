稱霸王茶姬｢準毒品｣致股價大跌　造謠者被採取刑事強制措施

2025年12月，有網民發文稱「霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料實際上是在蹭準毒品的擦邊球」，隨後上海市禁毒委員會發文闢謠稱不能拋開劑量談毒性。 2026年2月28日，上海市公安局稱上述網民嚴重誤導消費者，已被依法採取刑事強制措施。



霸王茶姬。（官方圖片）

霸王茶姬。（官方圖片）

此前，有網民稱飲完霸王茶姬的奶茶後出現心悸，甚至有人指其是「高濃度咖啡因飲料，蹭準毒品的擦邊球」，事件衝上微博熱搜，引發恐慌。2025年12月26日，霸王茶姬美股一度跌超14%，創下上市以來最大單日跌幅。

網傳言論。（上海禁毒）

網民評論。（微博截圖）

霸王茶姬官方隨後發佈聲明否認上述說法，上海市禁毒委員會也發文闢謠稱，不能拋開劑量談毒性，目前市面上的咖啡因飲品都有嚴格的添加劑標準，切勿相信「將奶茶比作準毒品」的言辭。

造謠者被採取刑事強制措施

2月28日，上海市公安局公布打擊涉企網絡謠言相關案例，其中便有上述案件。警方表示，網民任某在參與某社交平台話題討論的過程中，為博取眼球、吸引關注，謊稱該品牌茶飲中含有的咖啡因系「准毒品」，該評論被大量轉發，嚴重誤導消費者。

知名中國新茶飲品牌霸王茶姬進軍海外市場，其在美國的首間門市，選址加洲洛杉磯。（霸王茶姬圖片）

後相關專業部門闢謠，市場上咖啡因飲品有嚴格的添加劑標準，請大家切勿相信「准毒品」的不實信息。目前，犯罪嫌疑人任某已被依法採取刑事強制措施。