比亞迪殺入全球前五創國產車新紀錄　力壓福特本田　純電贏Tesla

近日，全球各大車企集團陸續公布2025年銷量數據，BYD（比亞迪）以全年460.2萬輛的成績首次進入全球車企集團銷量前五，成為首個躋身該榜單前五名的中國汽車集團，實現歷史性突破，超越通用、福特、本田、日產等企業。



從2023年首次進入全球前十，排名第九，到2024年排名第六，到2025年進入全球前五，BYD一直在刷新銷量記錄。並且，BYD新能源汽車銷量連續4年位居全球第一。

此外，2025年，全球電動汽車市場的競爭格局迎來一個標誌性節點，長期在新能源汽車總銷量上保持第一的BYD，其純電動車型年銷量首次超越Tesla，成為全球新的純電銷量冠軍。

+ 4

值得注意的是，海外市場成為BYD銷量增長的重要引擎。2025年，BYD海外銷量超過104.9萬輛，按年增長高達145%。

在全球多個市場，BYD也取得亮眼成績，在中國香港奪得全品牌銷量冠軍；在意大利、西班牙、匈牙利等歐洲國家位列新能源汽車銷量榜首；在泰國、印尼、巴西等新興市場也處於領先地位。

基於當前增長態勢，行業普遍認為，2026年BYD海外銷量將進一步增長，全球化進程持續提速。

BYD銷量跨越式增長的背後，源於其在核心技術、產業鏈佈局與全球化運營方面的長期積累。

公司依託「天神之眼」智能輔助駕駛系統、超級e平台、靈鳶車載無人機、第五代DM混動技術、雲輦智能車身控制系統、刀片電池等自主研發技術，構建了覆蓋整車研發、生產與交付的全鏈條體系能力。

同時，通過推進全球生產基地建設、組建自有滾裝船隊等舉措，BYD進一步夯實了其面向全球市場的交付與服務基礎。

延伸閲讀：電動車是陷阱？首批車主警告：換電池抵半台車價 保值率低大崩盤（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】