國產船運國產車　中國車企為何要跨界「造船」？

近兩年來，中國汽車出口量位居世界第一，汽車訂單暴漲的背後，負責送車出海的「汽車運輸船」，成為當中關鍵一環。

汽車運輸船的「大權」曾掌握在其他國家手上，不過目前，全球最大汽車運輸船是由中國自主製造，可裝載9,500輛車。比亞迪、奇瑞、上汽等中國車企，為何紛紛從「借船出海」，跨界走向「造船遠航」呢？



汽車運輸船是甚麼？

顧名思義，汽車運輸船是專門用來運輸汽車的船舶，是滾裝船的一種。

滾裝船，主要用於運送車輛、大型機械設備等，通常具有開放式的船艙，允許車輛或機具直接駛入船艙，無需使用裝卸設備。

汽車可以通過滾裝船尾部的跳板開入船艙內，無需依靠起重設備，大大簡化裝卸程序。

滾裝船具有許多優勢，首先，因為可以直接把車開上、開下，滾裝船的裝卸過程更加高效；其次，因為滾裝船不需要起重裝卸設備，所以降低了裝卸成本；另外，使用滾裝船還能減少運輸過程中的貨物損傷率。

相比之下，使用集裝箱船運輸車輛，需要額外的集裝箱和起重設備，裝卸過程複雜且成本、風險較高。

在大小和裝載量方面，汽車運輸船可以說是「海上巨無霸」，中國已建造並交付多艘9,000車位以上的汽車運輸船。

由江南造船建造的「安吉茂盛」總長228米，擁有完全自主知識產權。它是安吉物流遠洋船隊的第六艘新船，安吉物流已建成國內規模最大的自營整車物流船隊。

例如，上汽集團旗下「安吉茂盛」汽車運輸船，擁有9,500個車位，是目前全球範圍內尺度級別最大、裝載能力最強、能效水平最佳的低碳智能超大型汽車運輸船；此外，「招商輪船」旗下的「港榮」輪裝載量達9,300個車位，比亞迪旗下「BYD SHENZHEN」號擁有9,200個車位。

中國為何要造自己的汽車運輸船？

2025年4月22日，比亞迪旗下「BYD SHENZHEN」號以9,200個車位成為當時全球最大裝載量汽車運輸船。不到一個月，在5月15日首航的「安吉安盛」以9,500個車位再次刷新全球最大裝載量汽車運輸船的紀錄。

「BYD SHENZHEN」號全長219.9米，採用LNG（液化天然氣）雙燃料清潔動力系統，搭載比亞迪自主研發的箱式電池組及軸帶發電機，具有綠色環保、智能高效等優勢。

中國車企近年為甚麼要耗費大量資金組建自己的遠洋船隊呢？這與汽車出口的需求量劇增、汽車海運價格飆升等原因有緊密關係。

2021年，中國汽車出口量首次突破200萬輛，到了2024年，這一數字首次突破600萬輛大關，達到641萬輛，中國連續3年居全球第一大汽車出口國。

其中，新能源汽車在海外市場大受歡迎，2025年7月新能源汽車出口量佔汽車出口總量39.1%，創歷史新高。新能源汽車成為汽車出口增長的主要動力，推動中國車企的出海征程。

「BYD SHENZHEN」號首航巴西，標誌着比亞迪全球化布局進入全新階段。

雖然汽車出口量劇增，然而汽車運輸船的數量增長速度，遠遠跟不上出口的速度，導致汽車出口運力不足，運費大漲。例如，6,500標準車位的汽車運輸船，租金在幾年內從3.85萬美元/天，漲到了11萬美元/天。

另外，全球汽車運輸船的運力主要集中在日本和韓國，而且船隻數量有限，這意味着中國車企在出口汽車時，面臨更多的限制和更高的成本。

所以，中國車企必須從「借船出海」走向「造船遠航」，把運力掌握在自己手裏，既能降低運輸成本和風險，又保障了供應鏈穩定，無需受制於他人。

想要掌握運力，船從哪裏來？大部分中國車企向中國各大的造船廠訂造汽車運輸船，組建自己的運輸船隊。

根據克拉克森航運數據，中國船東在全球汽車運輸船的份額達到7.6%，其中上汽集團位列全球汽車運輸船船東的第15位，是排名最前的中國公司，擁有18艘汽車運輸船。

「招商輪船」旗下的「港榮」輪在天津港進行全國首次滾裝船綠色甲醇加注作業。

而且，中國造船業如今實力雄厚，足以支持中國車企爭取遠洋航運主動權。

中國造船業三大指標（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）連續15年全球市場第一，不僅積累了充足的產能，可以支撐中國車企的大量訂單需求，而且擁有雄厚的技術，例如「安吉茂盛」的核心設備如今都實現了國產化。

「綠色海上巨無霸」：國產汽車運輸船運力強勁 環保低碳

中國車企在組建船隊、提高汽車出口運力的同時，也在通過綠色低碳技術，減少汽車運輸過程中的碳排放。

從能源動力來看，汽車運輸船正處於從傳統燃料向未來新能源變革的時期。中國車企為減少汽車遠洋運輸過程中的碳排放，愈來愈多地選擇使用環保燃料的運輸船。主要環保燃料包括甲醇燃料、LNG（液化天然氣）等。

例如，中遠海運旗下的「遠海口」輪，採用光伏能源+LNG雙燃料（雙燃料包括LNG和燃油）。它的裝載能力達到7,000個標準車位，雖然不及「安吉茂盛」9,500個車位的水平，但它已是全球最大的光伏能源+LNG雙燃料運輸船。

新能源船運新能源車。2025年5月15日，「遠海口」輪在廣州南沙汽車口岸首航，駛向希臘、土耳其等「一帶一路」國家，搭載了4,000台中國品牌車輛，其中超過九成是新能源車輛。

相比傳統燃油船，它能節省20%能耗，實現24%以上的減碳率，每個航次就能減少碳排放2,100噸。

這艘綠色巨輪的核心亮點，是峰值功率高達302.8千瓦的船載光伏系統，在航行途中將太陽能轉化為電能，年發電量可以達到41萬度。

「遠海口」輪構建「陽光充能+燃油替代」的綠色能源閉環，刷新多項行業紀錄，為全球新能源汽車運輸與航運業綠色轉型提供了可複製的中國範本。

此外，「招商輪船」旗下的「港榮」輪，是全球第一艘「甲醇雙燃料動力」滾裝船。 它的動力系統可以在甲醇和燃油之間靈活切換，能減少七成以上溫室氣體排放。「港榮」輪在香港舉行首航儀式，有助於提升香港綠色港口和綠色發展形象，為香港綠色航運樞紐的發展注入新動能。

2025年9月28日，「港榮」輪首航香港儀式在青衣舉行，這對於正在銳意發展綠色航運的香港別具意義。2025年《施政報告》宣布將香港打造成綠色船用燃料加注中心。

「港榮」輪面積達7.8萬平方米，相當於11個標準足球場長220米，造價約7.47億港元。「港榮」輪每年往返歐洲6個航次，可以運送近6萬輛車；若往返東南亞航線，每年可運送近20萬輛。

中國車企遠洋船隊的崛起，不僅有助於降低運輸成本，打破國際航運壟斷，還能實現綠色可持續發展，提升中國車企在全球市場的競爭力。未來，中國車企遠洋船隊還需不斷提升自身的技術和管理水平，邁向更廣闊的國際舞台。

