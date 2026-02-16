女子以偷集運站包裹維生　家中生活品食物全是賊贓　還會寄返鄉下

大陸一包裹集運站發現站內包裹常常有被竊的跡象，便開啟監視器查紀錄，發現一名女子經常順手牽羊，偷取包裹。



警方順著線索找到該女子住處，一查發現租屋處內藏著大大小小的包裹，從衣服到水果都有。警方詢問女子一旁已打包好的鍋子用處，她回答：

寄回老家。

家用全用偷的？被抓時正「寄鍋子回老家」：

根據《羊城晚报》報導，經警方調查，這名年僅20多歲的女子平時靠偷包裹維生，一進租屋處發現屋裡放滿生活用品、衣服、水果、食物，大部分都是偷的，洗衣機裡還放著幾顆椰子和橘子。警方打開角落的紙箱詢問箱內鍋子的去處，女子馬上回答：「寄回老家」。

實際上，這些包裹若被偷，負責人員將遭客戶投訴或是準備賠錢，滿屋子的包裹可見女子是長期策畫、持續性偷拿，似乎並不覺得自己的行為是違法的，甚至還可能讓包裹人員遭解職。

報導指出，一兩件快遞的價值可能並不大，但如果滿足「多次竊盜」的條件，最終可能會被判定為竊盜罪。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】