女子以偷集運站包裹維生 家中生活品食物全是賊贓 還會寄返鄉下
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
大陸一包裹集運站發現站內包裹常常有被竊的跡象，便開啟監視器查紀錄，發現一名女子經常順手牽羊，偷取包裹。
警方順著線索找到該女子住處，一查發現租屋處內藏著大大小小的包裹，從衣服到水果都有。警方詢問女子一旁已打包好的鍋子用處，她回答：
寄回老家。
家用全用偷的？被抓時正「寄鍋子回老家」：
+16
根據《羊城晚报》報導，經警方調查，這名年僅20多歲的女子平時靠偷包裹維生，一進租屋處發現屋裡放滿生活用品、衣服、水果、食物，大部分都是偷的，洗衣機裡還放著幾顆椰子和橘子。警方打開角落的紙箱詢問箱內鍋子的去處，女子馬上回答：「寄回老家」。
實際上，這些包裹若被偷，負責人員將遭客戶投訴或是準備賠錢，滿屋子的包裹可見女子是長期策畫、持續性偷拿，似乎並不覺得自己的行為是違法的，甚至還可能讓包裹人員遭解職。
報導指出，一兩件快遞的價值可能並不大，但如果滿足「多次竊盜」的條件，最終可能會被判定為竊盜罪。
【延伸閱讀】中國大媽於東京豐州市場「偷30公斤魚骨」被捕 犯案動機令人心寒（點擊放大瀏覽）：
+7
內地搭高鐵「座墊消失了」只剩鐵架 竟是兩大媽拆走 原因超自私男子雲南盜保時捷找代駕開回老家炫耀 網笑：尊重交警不尊重刑警福建42歲男涉盜竊液化氣 被帶山東看守所後死亡 官方：未被毆打遼寧漢旅遊連偷8車當座駕回家 無油即換車 作案只因機票太貴？租客遲遲不交租金 房東回家驚見被洗劫一空「只剩下牆壁」
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】