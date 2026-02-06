男歌手2千元外套「如廁時被偷」　崩潰激喊：我不想再來上海了！

藝人Sam Lin在2015年放棄在加州的金融業工作，來到台灣發展，沒想到日前他飛到上海工作，不料才來第二天就遇到要價1萬元（台幣，約2467港元）外套被偷的意外插曲，讓他當場傻眼，崩潰直呼：「我不想再來上海了！」



Sam Lin日前在Instagram曬出影片，分享自己到上海的百貨公司上廁所時，才剛買的新外套竟然直接被偷走，Sam當時正好還有活動需要穿，他無奈表示：「唉……昨天買的，等下還有活動，沒有外套穿。」

男歌手Sam Lin在上海外套被偷，崩潰直呼：「我不想再來上海了！」（ig@samlinmusic）

Sam外套在上海被偷 幸運被警方找回：

+ 25

Sam當下向朋友求助，對方協助報警並調閱監視器，他透露自己在美國很難會遇到這種事，急問朋友這種事件是否常在上海發生？朋友回：「非常非常少。」讓他更加心寒直喊：

那為什麼我來上海第二天就發生？我不想再來上海了！

在等待警方調查的過程中，Sam也爆氣說：「我很想要見這個人，這麼冷的天氣，如果你需要外套，或者要給小孩，我可以直接送你，但不要用偷的。」他也開玩笑說，以後在百貨公司上廁所都不敢再放心：「我不上了，我憋！」幸運的是，警方最終順利找回外套，Sam也對警方的協助表達感謝。

延伸閱讀：英雄隕落！內地搜救犬「黑崽」遭迷暈偷走 找到時「狗肉賣完了」

+ 15

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】